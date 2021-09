Containere îngropate, la anu’

„Lucrăm la platforme şi aşteptăm ca şi Consiliul Judeţean Dolj să ni le dea pe ultimele, în jur de 70. Am desemnat o persoană ca să le ia în primire, apoi să începem proiectarea. La celelalte paltforme, aflate în lucru, mai avem 10-11 locaţii unde trebuie să tăiem vegetaţia. Am introdus alte 16 cuve, pe 11 platforme. De inventariere se ocupă Consiliul Judeţean. În urmă cu ceva timp, cu cei de la CJ am avut discuţii, în sensul de-a le preda parţial platformele. Am acceptat în cele din urmă să nu primesc garanţia şi să le predau platformele chiar şi parţial. Acum nu au mai zis nimic. Am înţeles totuşi că, beneficiarul Masterplanului aşteaptă acordul celor de la fondurile europene. Eu trebuie să-mi primesc totuşi la finalul lucrărilor garanţia. Noi suntem în termen, pentru că prelungirea contractului este până în martie 2022. Am înregistrat şi pierderi şi avem chiar un proces un derulare, au explicat reprezentanţii firmei SC European Waste Technology SRL.