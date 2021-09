Primăria Craiova va plăti mai scump întreținerea iluminatului stradal

Firma Flash Lighting Services SA, operatorul care asigură întreținerea iluminatului public în orașul Craiova cere mărirea tarifului.

Flash Lighting se ocupă de întreținerea iluminatului stradal rutier – iluminatul căilor de circulație rutiere, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul festiv.

Drept urmare, Primăria Craiova trebuie să scoată mai mulți bani de la bugetul local. Face aceasta pentru “ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din municipiul Craiova”.

În contractul semnat în anul 2015 între primărie și Flash Lighting Service SA se stipula că, operatorul are „dreptul să propună tarife de iluminat public”. Tarifele au mai suferit modificări și în anul 2016.

Acum, Flash Lighting spune că ajustarea tarifelor se va face :

”În baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 77/2007, S.C. Flash Lighting Services S.A a întocmit fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public pe baza cheltuielilor materiale, cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale care au fost actualizate cu indicele de creştere al preţurilor de consum, respectiv 111,2%, pe perioada aprilie 2015 – mai 2021 şi cu indicele de creştere a salariului minim pe economie, în perioada 2015 – 2021, respectiv 285,71%”, se arată în Raportul de specialitate care însoțește proiectul Hotărârii de Consiliu Local.

Tot în raport se spune că, tariful inițial al prestării serviciului de iluminat prevăzut în contractul de concesionare se va actualiza cu rata anuală a inflației.

Contract de peste 50 de milioane de lei

La momentul semnării contractului pe 10 ani, Flash Lighting se obliga să investească în iluminatul public din Craiova 37.243.538 de lei făra TVA.

Costul total pentru modernizarea sistemului de iluminat public conform contractului este de 23.877.351 de lei fără TVA, iar prețul total pentru extinderea iluminatului public se ridică la 3.464.395 de lei plus 831.454 de lei TVA. Pentru implementarea sistemului inteligent de monitorizare și control a sistemului de iluminat din Craiova prețul se ridică la 9.901.783 de lei fără TVA. Costul total pentru activitatea de menținere-întreținere este de 15.476.821 de lei plus 3.714.437 de lei TVA. În total, firma percepe primăriei Craiova pe o perioadă de 10 ani 52.720.351 de lei plus 12.652.884 de lei TVA.