Soţia tânărului din Târgu Jiu, mort la câteva zile după nuntă, cere dreptate

Natalia Beuran, soţia lui Mihai Beuran, tânărul din Târgu Jiu găsit fără viaţă în râul Jiu, la câteva zile după nuntă, a făcut un apel pe Facebook, după ce a descoperit mai multe lucruri care „nu se leagă”.

”…nu se leagă nimic..Pe 06.06.2021 soțul meu a plecat de acasă în jurul orei 13.30 de atunci nu am știut nimic de el ,am sunat prin rude să aflu dacă știu ceva de el ,nimic. Pe la ora 22, dacă nu gresesc, am aflat ca este cu acești 3 băieți care ,doi dintre ei ,i-am văzut doar de 2 ori în 3 ani de zile ,unul dintre ei, cel care a fost cu el în barcă era frizerul soțului meu , nu știam ca sunt asa prieteni

…Am încercat sa vb la ora 22 cu acel bărbat care era cu soțul meu în acel moment ,dar fără răspuns, am insistat, la fel nimic .La ora 01.30 am aflat ca soțul meu este de negăsit și ca a picat dintr o barca ,nu am știut ca soțul meu este într o barca pe jiu ,asta am aflat când 2 polițiști au mers acasă la soacra mea”, a scris tânăra într-o postare pe pe facebook.

Tânăra, care a devenit mamă la câteva zile după moartea soţului ei, a cerut ca moartea lui Mihai să fie anchetată.

Pe 6 iunie 2021, Mihai Beuran, împreună cu câţiva prieteni, a mers cu barca pe râul Jiu, iar la un moment dat, din motive încă neclare, tânărul ar fi căzut în râul Jiu şi s-a înecat.

Pe 11 iunie, trupul neînsufleţit al tânărului din Târgu Jiu a fost găsit de pompieri.