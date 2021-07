Un craiovean acuză că un angajat RAADPFL i-a spart parbrizul şi nu îşi poate recupera paguba

Un taximetrist din Craiova acuză că o piatră care a sărit de sub maşina de tuns iarbă a unui muncitor RAADPFL Craiova i-a spart parbrizul. Luigi Unguritu spune că întâmplarea a avut loc pe 29 iunie şi că a făcut o cerere la RAADPFL în care a cerut să fie despăgubit. Însă, reprezentanţii instituţiei i-au transmis că nu îşi asumă responsabilitatea pentru acel eveniment şi i-au recomandat să meargă în instanţă.

Luigi Unguritu se afla la serviciu, în timpul unei curse de taxi, când a avut ghinionul să îi fie spart parbrizul. „Pe 29 iunie, eram cu o clientă în maşină. Am trecut prin zona sensului giratoriu din Valea Roşie, de pe strada Henri Coandă. În sensul giratoriu era un muncitor al RAADPFL, care tundea iarba. Exact când am trecut prin sensul giratoriu, mi-a sărit în parbriz o piatră de sub maşina de tuns iarba pe care o folosea muncitorul RAADPFL. Am vazut cum mi-a sărit în parbriz. Când am ajuns la destinaţie cu clienta am văzut că parbrizul era spart. Am făcut o cerere la RAADPFL şi mi-au răspuns că nu au ce să facă, că muncitorii nu sunt răspunzători. Eu nu zic ca trebuie să răspundă muncitorul, dar instituţia ar trebui să aibă o soluţie pentru astfel de cazuri. Mi-au mai zis că eu oricum nu sunt sunt proprietarul maşinii că e în regim de taxi. E vorba de aproximativ 300 de lei. Dar pentru mine înseamnă mulţi bani. Am mers şi la poliţie, am autorizaţie de reparaţie. Dacă îi dau în judecată trebuie să plătesc avocat, să stau pe drumuri prin instanţă. Eu trebuie să muncesc în fiecare zi. Pentru mine ar fi foarte greu să fac acest lucru, dar la asta o să ajung până la urmă. Nu e normal ca eu să rămân cu paguba“, a declarat Luigi Unguritu pentru GdS.

RAADPFL nu îşi asumă responsabilitatea

Gazeta de Sud a solictat un punct de vedere de la RAADPFL, iar reprezentanţii instituţiei spun că acesta este un caz izolat, care nu poate fi prevăzute și nici evitat.

„RAADPFL Craiova a primit o cerere la sediul instituției prin care s-a cerut decontarea sumei necesare pentru înlocuirea parbrizului unui autoturism avariat, după spusele petentului, ca urmare a lucrărilor de tăiere a ierbii efectuate pe terenul sensului giratoriu din intersecția cu Henri Coandă de către un angajat al regiei. Acestei sesizări i s-a oferit deja răspuns, în termenul legal. Astfel, RAADPFL Craiova nu poate proceda la decontarea sumei necesare înlocuirii parbrizului având în vedere faptul că angajații regiei care efectuează lucrări de tăiere a ierbii pe zona verde amplasată pe domeniul public nu sunt răspunzători de incidente similare celui relatat, acestea reprezentând cazuri izolate, fortuite care nu pot fi prevăzute și nici evitate în timp ce se execută lucrări, prejudiciul nefiind rezultatul faptei culpabile a angajaților unității noastre. Mai mult, presupusa avariere nu este dovedită prin niciun mijloc de probă, iar persoana care a formulat sesizarea nu deține calitatea de proprietar al autoturismului pentru a fi în măsură să pretindă eventuale despăgubiri“, au declarat reprezentanţii RAADPFL Craiova.

Judecata, singura posibilitate de recuperare a pagubei

Din păcate, nici Primăria Craiova şi nici RAADPFL nu deţin vreun contract cu o firmă de asigurări pentru despăgubirea, pe cale amiabilă, în astfel de situaţii. Aşadar, singura posibilitate pentru a-ți recupera paguba este o hotărâre judecătorească. Însă, foarte puţini au banii şi timpul necesar pentru a deschide un proces şi renunţă. Probabil pe acest lucru mizează şi instituţiile. „RAADPFL Craiova nu poate emite documente pentru eliberarea unor sume de bani decât în baza unor înscrisuri justificative din care să rezulte în mod expres obligația regiei la plată. În situații similare, persoanele prejudiciate se pot folosi de asigurările autoturismelor pentru reparații. În cazul în care nu beneficiază de o asigurare CASCO, care să poată acoperi astfel de pagube, se pot adresa instanțelor de judecată“, au mai adăugat reprezentanţii RAADPFL.

Consilier local: autoritatea locală să suporte consecinţele, acolo unde greşeşte

Lucian Bernd Sauleanu, consilier local, critică modul în care autorităţile procedează în astfel de cazuri. Acesta spune că procesul până la obţinerea unei hotărâri judecătoreşti este destul de anevoios.

„Eu cred că ar trebui făcut ceva în sensul acesta. Autoritatea locală trebuie să dezvolte un departament special pentru aceste solicitări, pe cale amiabilă, acolo unde este posibil. Sunt multe situaţii de acest gen. Eu cred că pentru a da mai multă încredere locuitorilor Craiovei, ar fi bine ca autoritatea locală să suporte consecinţele, acolo unde greşeşte. Altfel, oamenii îşi pierd încrederea în autorităţi. Realitatea este că cetăţenii sunt obligaţi să plătească taxe şi impozite, iar atunci când au nevoie de sprijin şi suport sau o minimă empatie, sunt trimişi la plimbare. Sau îi trimit în instanţa de judecată. A pune omul pe drumuri, prin instanţele de judecată, mi se pare un fel de aroganţă. În ultimii 30 ani , în România s-a menţinut atitudinea aceasta a autorităţilor“, a spus Lucian Bernd Sauleanu, consilier local.

Despre cazul taximetristului, Lucian Bernd Sauleanu spune că RAADPFL ar trebuie să îşi asume responsabilitatea. „În acest caz concret, al bărbatului căruia i-a fost spart parbrizul, nu trebuie să îşi asume muncitorul vina, ci instituţia. Iar eu nu cred că este un caz fortuit pentru că, în situaţia dată, era vorba despre nişte lucrări planificate. În plus, zona în care se lucra ar fi trebuit delimitată cumva. Ca să ajungi în instanţa de judecată trebuie să plăteşti avocatul. Apoi să aştepţi câteva luni bune până la soluţionare, e destul de greu“, a mai adăugat Lucian Bernd Sauleanu.