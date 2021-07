Protest cu buldozerul la uşa CJ Dolj

Din această cauză am iniţiat această grevă spontană pentru că am ajuns la capătul răbdărilor. Cum să spui că trebuie să ne aşteptăm la o prelungire a contractului, de unde ştiau dumnealor acest lucru. Dacă noi întârziam eram penalizaţi, pe dumnealor cine îi penalizează? Noi stăm cu banii blocaţi, că nu ne plătesc la timp. Am cerut să ni se predea cel puţin 40 de documentaţii lunar. Eu am angajaţi, utilaje pe care trebuie să le întreţin lună de lună.

Mi s-a solicitat şi am fost de acord să predau parţial platformele cu condiţia să nu-mi iau garanţia, dar nimeni nu vrea să menţioneze acest lucru. Ei nici până la sfârşitul anului nu îmi vor tansmite toate locaţiile şi documentele. Ei caută să rezilieze contractul în valoare de 54 de milioane de euro şi să spună ulterior că noi suntem vinovaţi că nu l-am termină, dar autorităţile nu-mi dau documentaţiile. Ei erau obligaţi să-mi dea documentaţiile încă de la început, când îmi dau ordinul de începere a lucrărilor, nu treptat aşa cum au făcut în tot acest timp. Acestea sunt motivele pentru care suntem într-o grevă spontană în faţa CJ Dolj”, a mai spus Marius Croitoru.