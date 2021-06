USR PLUS Dolj are o nouă echipă de conducere. Ce obiective şi-a stabilit

Filiala USR PLUS Dolj și-a ales noua echipă de conducere. În urma procesului de vot, consilierul municipal Cezar Drăgoescu a fost ales președinte al USR PLUS Dolj, în timp ce Ștefan Alexandru Artene a fost ales președinte al USR PLUS Craiova.

Noua echipă USR PLUS de la Dolj a fost prezentată astăzi, într-o conferinţă de presă. „Ne-am întâlnit astăzi pentru a prezenta noile structuri de conducere, atât județene – USR PLUS Dolj, cât și locale – USR PLUS Craiova. Mă simt mândru și onorat să fac parte din această echipă, o echipă care îmbină experiența cu tinerețea și entuziasmul, o echipă de oameni cinstiți, onești, competenți și profesioniști. Doresc să lansez, pe această cale, o invitație deschisă către toți oamenii cinstiți, onești, integri, oameni ce nu s-au regăsit în niciun partid până acum, să vină alături de noi, pentru că USR PLUS își deschide porțile în teritoriu în perioada următoare. Ne dorim să construim filiale, astfel încât în 2024 să avem cât mai mulți primari, viceprimari și consilieri locali din partea USR PLUS în mediul rural“, a spus Cezar Drăgoescu, noul președinte USR PLUS Dolj.

La rândul său, Ștefan Alexandru Artene, președintele USR PLUS Craiova, a afirmat că „USR PLUS este un partid al soluțiilor, un partid care trebuie să livreze mai mult decât discursuri lungi și promisiuni. Noi, în calitate de aleși ai acestui partid, trebuie să venim cu eficiență, rezultate și bun simț”.

Care este noua echipă de conducere a USR PLUS Dolj

Iată componența Biroului Județean al USR PLUS Dolj:

Cezar Drăgoescu – Președinte

Belu Ion – Vicepreședinte

Bratu Silviu – Vicepreședinte

Ivănescu Florian Eugen – Vicepreședinte

Zăbavă Costin Alexandru – Vicepreședinte

Rezeanu Manuel Bogdan – Vicepreședinte

Paulon Bogdan – Vicepreședinte

Coliță Petrișor Alexandru – Vicepreședinte

Tărăban Oana Cristina – Vicepreședinte

Iată componența Biroului Local al USR PLUS Craiova:

Ștefan Alexandru Artene – Președinte

Diaconu Mariana Lavinia – Vicepreședinte

Borțoi Manuel -Vicepreședinte

Neacșu Geanni – Vicepreședinte

Mihai Cristina Constantina – Vicepreședinte

„Mă bucur că nu mai suntem aici ca două partide într-o alianță, ci ca un singur partid puternic. Prea multă energie a fost consumată în trecut pe politica internă. Îmi doresc ca în acest mandat, tot efortul să fie pentru ceea ce putem face pentru societate – să fim mai prezenți în județ, să continuăm cu bine activitatea în Consiliul Local Craiova. Sunt convins că acum, uniți fiind, vom putea face tot ceea ce ne-am propus”, a spus şi Eduard Alexandru Cîrceag, membru în Biroul Județean USR PLUS Dolj și consilier municipal USR PLUS Craiova.