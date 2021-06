Când vor fi reparate locurile de joacă vandalizate?

„Vom merge acolo şi vom verifica. Facem asta frecvent, aproape zilnic. Trecem acum şi a doua zi sau la două zile găseşti mobilierul rupt, distrus. Un astfel de teren de baschet mai avem în Craioviţa Nouă. Şi acesta este distrus şi încercăm să-l reparăm.

De exemplu, în Parcul Puşkin am pus un carusel şi a doua zi nu mai avea un scăunel. Revenind la terenul de baschet, dacă panoul este stricat va fi înlocuit. Ştiu că la ultima verificare acest panou era în bună stare. În Craiova avem 87 de locuri de joacă. Noi am început şi o campanie de reparaţii la aceste locuri de joacă. Până la acest moment am modernizat undeva la 20 de locuri de joacă. La locurile de joacă noi am ridicat elementele care au fost distruse, ulterior vom vedea ce putem face”,

a spus reprezentantul RAADPFL Craiova.