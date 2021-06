Străzile Craiovei se rup ca biscuiții. Poveste veche în Craiova, canalizarea orașului este „răpusă“ la fiecare ploaie torențială. Gurile de canal refulează, iar străzile orașului se transformă, pe anumite porțiuni, în adevărate râuri. Autoturismele rămân captive în mijlocul apei, iar mai nou în craterele care se deschid în asfalt. Apa din canal forțează conductele vechi, acestea explodează și pământul de sub carosabil este pur și simplu spălat, în urmă rămân adevărate capcane. În decurs de două săptămâni, astfel de caverne săpate de apa eliberată din canalizare le-au adus prejudicii craiovenilor.

În seara zilei de 9 iunie canalizarea de pe strada Gheorghe Bibescu s-a transformat într-o adevărată bombă cu ceas, a sărit în aer. Asfaltul a fost făcut praf pe o porţiune de câţiva zeci de metri, în urma ploii căzute în Bănie. Canalizarea pur şi simplu a explodat, apa a năvălit la suprafaţă, a spălat tot pământul de sub covorul asfaltic şi strada s-a prăbuşit. A năvălit la suprafaţă un debit însemnat de apă provenită din canalizarea oraşului.

Pe sub stradă trec două conducte de canal, una cu diametru de 2. 500 mm (2,5 metri) şi cea de-a doua cu un diametru de 1.700 mm. Prima conductă este foarte veche, încă de la proiectarea canalizării în oraşul Craiova şi preia trei sferturi din canalizarea oraşului. În acea zi, din cauza ploii căzute din abundență, canalizarea a fost suprasolicitată, nu a mai făcut faţă şi conducta din beton a explodat. Mii de metri cubi de apă au ieşit la suprafaţă şi au măturat strada Gheorghe Bibescu. Asfaltul a fost transformat într-o secundă într-un puzzel, iar strada a fost acoperită cu apă, clădirile din jur inundate, mașinile prinse sub apă.

Crater pe bulevardul Dacia

Ce explicații a dat CAO

La acel moment reprezentanții CAO spuneau că de vină ar fi ploaia și vechimea canalizării din acea zonă.

„Pe strada Gheorghe Bibescu, canalizarea de 2. 500 de mm (2,5 metri) a intrat sub presiune şi a cedat plafonulconductei. Presiunea apei a rupt o porţiune de 3 metri din conducta de canalizare. Apa a ieşit din canalizare, a spălat pământul de sub covorul asfaltic, ulterior asfaltul s-a prăbuşit. Aici se întâlnesc două conducte de canalizare una de 2.500 alta de 1.700. Conducta de 2,5 metri este din beton. Această porţiune este foarte veche, de la începuturile canalizării în Craiova. Vine din centrul vechi al oraşului, preia cam trei sferturi din canalizarea oraşului şi ajunge în canalul colector. Marţi seara, volumul de apă a fost foarte mare a spălat pământul de sub covorul asfaltic apoi acesta a crăpat şi s-a prăbuşit. Apa a năvălit la suprafaţă şi a măturat tot în drumul ei”, a explicat directorul tehnic al CAO, Lucian Lungu.

Străzile Craiovei se rup ca biscuiții. Istoria se repetă pe bulevardul Dacia

În urmă cu două zile, deși ploile căzute în ultima perioade au fost ponderate ca și cantitate, istoria s-a repetat. Cu alte cuvinte, canalizarea a crăpat, astfaltul de asemenea și un autoturism a căzut cu roata în caverna căscată în carosabil. Asfaltul din parcare a cedat sub greutatea autovehiculului. Roata din față a rămas blocată în craterul imens care s-a format.

O mașină a fost „înghițită“ de asfalt pe bulevardul Dacia din municipiul Craiova. Asfaltul din parcare a cedat sub greutatea autovehiculului

Pare o întâmplare trasă la indigou cu cea de pe strada Gheorghe Bibescu. Conductele de canalizare suntă răpuse de ploaie, crapă și apa spală tot în drumul ei. În urmă rămâne asfaltul ca o coajă și sub el capcanele în care au ghinionul să se prăbușească locuitorii orașului. Și aici ca și în cazul întâmplării de pe strada Gheorghe Bibescu vinovată este canalizarea. Aceasta este veche și nu mai face față puhoiului de apă provenită de la precipitații.Canalizarea din Craiova a fost proiectată pentru un anumit debit. Când sunt ploi foarte puternice, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă, capacitatea de preluare a canalizării este depășită, diametrul conductelor este ocupat de cantitatea de apă la maxim și acestea plesnesc sub presiune.

Ce spun reprezentanții furnizorului de apă și canal? „Am verificat și am constatat că este canalizarea fisurată. În urma ploilor căzute în ultimele zile, este posibil ca sistemul de canalizare să fi intrat sub presiune. Conducta cu un diametru de 300 mm s-a fisurat, a cedat și apa a spălat pământul în jurul ei.Drept urmare s-a format, în timp, o cavernă sub asfalt, iar acum a cedat. Trebuie să săpăm la o adâncime de patru metri și să constatăm ce s-a întâmplat, nu este o lucrare ușoară, trebuie să susținem pereții de pământ din jurul conductei, să filmăm pe rețea, să depistăm fisura și în final să intervenim”, a precizat Lucian Lungu, directorul tehnic al Companiei de Apă.

Străzile Craiovei se rup ca biscuiții. Crater la poarta pușcăriei

Strada Vasile Alecsandri, asfaltul cedează

Nu au trecut nici 24 de ore de la evenimentul petrecut pe bulevardul Dacia și un alt autovehicul a rămas captiv în asfalt. De această dată este vorba chiar de o mașină care aparține Penitenciarului de Maximă Siguranță din Craiova care transporta deținuți. Autovehiculul a căzut în groapa formată în asfalt chiar în fața Penitenciarului de pe strada Vasile Alecsandri. A fost nevoie ca angajații de la Penitenciar să aducă un alt autovehicul să-l tractezepe cel prins cu o roată în groapă în incinta închisorii.Ca un făcut, cu o oră înainte CAO duduse un comunicat de presă în care avertiza că evenimente precum cele de pe strada Gheorghe Bibescu și bulevardul Dacia se mai pot întâmpla în Craiova.

“Ploile abundente din ultimele luni au condus la deteriorarea rețelei de canalizare din mai multe puncte ale orașului, motiv pentru care au apărut în timp fisuri în conducte, urmate de prăbușirea părții carosabile, ca urmare a infiltrării apei în subteran. Aceste incidente au apărut în mai multe zone ale orașului și necesită intervenții din partea Companiei de Apă Oltenia, dar și reparații ale infrastructurii rutiere pe suprafețe întinse. Locatarii care au avut de suferit sau care observă anumite defecțiuni sunt rugați să le semnaleze în cel mai scurt timp Primăriei Craiova, apelând Telefonul Cetățeanului, la nr. 0251.984”, se spune în comunicat.

„Pe strada Vasile Alecsandri, canalizarea este din beton, a intrat sub presiune, ea nu este proiectată să reziste la presiune cum sunt conductele de apă care rezistă până la 6 atmosfere. Preia un debit de apă, canalul a fost plin până la plafon și a cedat. Sunt tronsoane de canalizare în Craiova și de 50 de ani. Acestea sunt efectele care apar la câteva zile după ce pământul a fost splălat. Am trimis echipele de intervenții să vedem ce s-a întâmplat. Am înțeles că vine apă și din altă parte, s-ar putea să fie și o conductă fisurată. Decopertăm și vedem despre ce este vorba”, spune și Alin Șuiu, director general CAO.

Gură de canal dispărută, pe bulevardul Romanescu

Între timp, pe bulevardul Nicolae Romanescu un capac de canal a dispărut. Participanții la trafic sunt avertizați de pericol cu câteva crengi de copac așezate în gura de canal din mijlocul bulevardului.

În concluzie, se ridică o întrebare: De ce trebuie craiovenii să sufere la orice ploaie mai zdravănă atâta timp cât operatorul de apă și canal a investit zeci de milioane de euro din fonduri europene în modernizarea canalizării? Motivul e simplu, spun reprezentanții operatorului local, Compania de Apă Oltenia. Proiectul a fost focalizat pe canalizarea menajeră și extinderea rețelelor de apă. Așa că, deși investim saci de bani în conducte, nu o facem pentru lucrurile care dor cel mai tare.