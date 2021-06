Asistentă medicală, în faţa unei boli cumplite

O asistentă medicală de 40 de ani, din Craiova, care lucrează la Ambulanţa Balş, trăieşte chinurile unei boli cumplite. Chiar dacă în cei 17 ani de muncă a văzut foarte mulţi oameni bolnavi, niciodata nu şi-ar fi imaginat că va deveni şi ea pacientă, cu o boală precum leucemia.

Din noiembrie, anul trecut, Mihaela Oiţă-Ilina ţine piept celei mai grele perioade din viaţa ei. Atunci a aflat că are leucemie şi şi-a dat seama că urmează un drum greu spre vindecare. „În noiembrie am depistat că am leucemie. Îmi apăruseră pe picioare vânătăi. Iniţial am zis că m-am lovit şi poate din cauza asta. Dar în sinea mea îmi dădeam seama că apăreau fără să mă lovesc. Apoi am făcut o hemoleucogramă la Craiova şi nu a ieşit bine. Însă am zis că nu e bună şi am repetat-o. Aşa am aflat că am leucemie. Am stat internată la spital la Craiova o săptămână, apoi am plecat la Bucureşti. Am făcut prima cură de tratament, însă nu am reuşit cu remisia. Apoi am făcut a doua cură, mult mai puternică. După aceea, medicii mi-au zis că tratamentul pe care ar trebui să mi-l mai facă nu este complet. Adică din două medicamente nu aveau decât unul. Şi mi-au mai spus că nu pot să îl procure nici măcar contra cost. Atunci am luat decizia să plec în Italia, la privat, la Spitalul Humanitas din Milano. Am plecat pe cont propriu. Când am ajuns, am făcut prima cură de tratament şi am reuşit să intru în remisie“, a povestit, pentru GdS, Mihaela.

Covidul a ţinut-o în spital şase săptămâni

După ce organismul femeii a dat semne bune în faţa tratamentului, ar fi trebuit să urmeze un transplant de celule stem. Însă, Mihaela mai avea de înfruntat încă o boală grea. „A venit la mine sora mea să doneze celule stem pentru transplant. Însă, marele meu ghinion a fost că am făcut Covid. Practic, acum două luni de zile când trebuia să mă internez pentru transplant, am făcut Covid şi am stat şase săptămâni internată, cu oxigen, cu multe antibiotice. Faptul că am această boală mi-a cauzat o stare atât de gravă a Covidului. Imunitatea mea este foarte scăzută, nu am aproape deloc. Dar vestea bună este că, în perioada aceasta de şase săptămâni, nu s-a înrăutăţit situaţia ce ţine de leucemie. Altfel, trebuia să o iau de la început cu tratamentul“, a mai spus asistenta medicală.

Nu şi-a văzut copilul din februarie

Mihaela are un băiat de 15 ani, pe care nu l-a îmbrăţişat din februarie, atunci când a plecat în Italia. Chiar dacă dorul de copil şi de restul familiei o seacă de puteri, ea rămâne foarte optimistă şi spune că va lupta până la capăt pentru ei.„Eu sunt foarte încrezătoare, vreau să mă simt bine. Eu cred că te simţi aşa cum îţi impui. Sunt foarte optimistă, nu m-am gândit nicio clipă că o să mor. Este o boală urâtă, o boală grea. Sunt persoane care scapă, persoane care nu scapă. Dar eu cred ca psihicul te ajută foarte mult să treci peste asemenea încercări. Cel mai greu îmi este, însă, că nu mi-am văzut copilul din luna februarie, de când sunt în Italia. Însă eu voi lupta până la capăt ca să pot să fiu lângă el“, a povestit asistenta medicală.

E nevoie de 150.000 de euro pentru transplant

Femeia aşteaptă acum ca organismul ei să fie apt pentru transplant, după suferinţa provocată de Covid. În acestă luptă grea, are nevoie de noi pentru a ieşi învingătoare. „Acum aştept să se refacă plămânul. Am făcut tomograful, am făcut spirometria şi mi-au spus doctorii că sunt destul de bune rezultatele pentru o persoană care a avut Covid. Mâine (n.r. astăzi) am întânire cu medicul pneumolog şi cu cel hematolog să îşi dea acceptul pentru transplant. Tot ce a donat sora mea pentru mine este într-o bancă de celule stem, totul este pregătit, numai eu trebuie să fiu aptă să fac transplantul. Înainte de transplant va fi o cură de chimioterapie foarte agresivă. Costul pentru transplant este 150.000 de euro. Am mai strâns din bani cu ajutorul unor firme care au donat acei 2% din impozit. Ştiu că va fi o perioadă foarte grea, mai ales că după transplant va trebui să rămân în Italia încă şase luni pentru diferite controale şi transfuzii. Dar sunt încrezătoare că totul va fi bine“, a mai spus Mihaela.

Toţi oamenii de bine, care vor să o ajute pe Mihaela să fie alături de copilul ei, pot dona în următorul cont:

Cont lei Banca Transilvania: RO49BTRL02901201A96188XX

Cont euro Banca Transilvania: RO46BTRLEURCRT00A9618801

Beneficiar: Mihaela Oita Ilina