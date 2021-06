Scandal uriaş pe noile containere de 3 milioane de euro ale Craiovei

„Problema pe care vrem să o ridicăm este preţul de achiziţie al acestor containere, eu am văzut ce containere face firma de la care se cumpără, dar nu îmi dau seama dacă preţul este mic, este mare. Până la urmă tot cetăţenii vor plăti aceste costuri. Trebuie văzut ce fundamentare are acest preţ al containerelor. Ni s-a spus că preţul nu ar fi chiar de 2.400 de euro/container, ci 1.750 de euro. Diferenţa de 600 de euro ar fi transportul, amplasarea. Adică negociezi cu un furnizor pentru 1.000 de containere şi nu ai transport gratuit? Eu am văzut în contract că se plătesc undeva la 6 lei/mc pentru amplasare, iar transportul este inclus în preţ. Să avem o transparenţă mai mare în privinţa preţului”, a ridicat problema consilierul USR, Cezar Drăgoescu