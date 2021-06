Cine e de vină pentru inundaţiile din Craiova? Normativele, legislaţia şi… ploaia

Cine e de vină pentru inundaţiile din Craiova? La finalul şedinţei extraordinare de joi a Consiliului Local (CL) Craiova, consilierii municipali au solicitat executivului mai multe explicaţii legat de dezastrul care a avut loc în oraş după ploaia torenţială de marţi după-amiază.

O oră de precipitaţii abundente a fost suficient pentru ca Bănia să ajungă sub apă. Străzi inundate după ce canalizarea a refulat, maşini care pluteau, imobile inundate şi o stradă care s-a făcut praf, acestea au fost imaginile apocaliptice oferite de Craiova care au făcut înconjurul ţării.

Motiv pentru care avocatul Lucian Săuleanu, consilier local din partea USR-PLUS, a cerut primăriei „un raport complex cu privire la cauzele inundaţiilor din 8 iunie şi soluţiile care sunt pentru a nu se mai ajunge în situaţia de marţi. „S-o fi schimbat şi vremea şi vremurile, dar trebuie să fim primii care să identifice soluţiile. Să se prezinte ce se poate face raportat la canalizare şi la condiţiile meteo. Mă refer la soluţii pe termen scurt, mediu şi lung. Vreau un raport complex“, a solicitat Săuleanu.

Ce explicații a dat primarul Craiovei

În discuţie a intervenit imediat primarul Olguţa Vasilescu. Edilul a lăudat modul în care au reacţionat angajaţii RAADPFL şi ai societăţilor primăriei după potopul de marţi şi a dat ca exemplu oraşele Roma şi New York, unde inundaţiile au făcut, de asemenea, prăpăd pe străzi.

„Dacă îmi permiteţi, ca să nu ne apucăm acum de rapoarte, că nu este în sarcina mea să scriu romane, pot să vă spun că administraţia s-a descurcat excelent, date fiind condiţiile. Nu a dormit nimeni în noaptea aceea, dintre angajaţii Regiilor. După cum aţi văzut, la o jumătate de oră de când s-a oprit ploaia am deblocat toate pasajele, Salubritatea a măturat străzile, cetăţenii au găsit oraşul curat dimineaţa. RAADPFL a descongestionat trotuarele ca să se poată circula, iar cei de la Compania de Apă nici nu pot să vă spun cum au intervenit în noaptea aia, în ce stare de stres, de nervi, într-o situaţie cu care nu s-a mai confruntat niciodată oraşul Craiova.

Cei de la Companie spun că niciodată nu a fost o asemenea cantitate de precipitaţii, încât să ajungă toate canalele care preiau apele pluviale peste limita de avarie. Dacă treceaţi pe strada Bibescu aţi fi văzut că o conductă de canalizare, care nu este chiar aşa mititică, are 2,5 metri diametru, a explodat pur şi simplu cu tot cu stradă, din cauza presiunii apei. Ce s-a întâmplat la Craiova s-a întâmplat şi la Roma şi la New York şi în alte oraşe, la Cluj, la Sibiu şi unde vă mai place dumneavoastră“, a răspuns edilul Craiovei.

Cine e de vină pentru inundaţiile din Craiova? Olguţa Vasilescu: „Dacă au fost doar 40 l/mp eu mă fac popă“

Olguţa Vasilescu a dat apoi vina pe normativele în vigoare şi pe legislaţie. „În ceea ce priveşte soluţiile, discut de ani de zile cu toţi miniştrii, chiar şi ieri (miercuri – n.r.) am vorbit cu ministrul Dezvoltării, domnul Cseke Attila, că acele normative din 1983 trebuiesc schimbate. Noi nu putem acum să facem investiţii în conducte de canalizare că să poată se preia mai mult de 20 de litri pe metru pătrat, deşi de ani de zile ploile depăşesc cu mult 20 l/mp. Ne împiedică aceste normative şi, bineînţeles, legislaţia, şi nu vom putea să decontăm aceste investiţii. De ani de zile trebuia schimbate aceste normative, iar domnul ministru a fost de acord cu mine“, a spus Olguţa Vasilescu.

Inundaţiile produse în Craiova după ploaia torenţială de marţi după-amiază au arătat care sunt limitele canalizării pluviale din municipiu

„Compania de Apă are fondurile de dezvoltare care merg pe reţele de canalizare pluvială, sunt prevăzuţi aceşti bani. Mai mult decât atât, noi nu am avut avertizare meteo pentru o asemenea cantitate de apă. Ni s-a spus că va fi undeva la 25l/mp, cantitate care putea fi preluată de canalizarea oraşului într-un sfert de oră. Am văzut după aceea un comunicat că au fost 40 l/mp. Dacă au fost doar 40 l/mp eu mă fac popă. Evident că nu vor recunoaşte că au făcut o informare greşită“, a adăugat primarul Craiovei.

Cine e de vină pentru inundaţiile din Craiova? Contrele au continuat, soluţii tot nu s-au găsit

Nemulţumit de răspunsul edilului, consilierul local Lucian Săuleanu a insistat pe căutarea de soluţii. „Să lămurim, totuşi, această situaţie, pentru că nu este vorba cum s-au descurcat Regiile, nu asta era critica mea, ci faptul că a devenit o constanţă să căutăm vinovaţii. Hai să căutăm şi soluţiile! Sunt impedimente financiare, legale? Vreau să le văd pe toate în acel raport să ştim de unde să începem, să avem un moment T zero. Nu trebuie să aşteptăm momentul când sunt luate maşinile pe sus, că mai era puţin şi aşa se întâmpla, şi oamenii să moară înecaţi în propriile autovehicule. Din ce în ce se pare că natura nu mai are răbdare cu noi, hai să vedem ce este de făcut, să nu mai stăm aşa, să ne readaptăm“, a spus Săuleanu.

Craiova, sub ape! Străzi și case inundate, copaci rupți și autoturisme avariate. Acesta a fost bilanțul zilei de 8 iunie.

„Am făcut acele propuneri de ani de zile, de când lucram la Masterplanul de apă şi canalizare al Doljului. De atunci îmi spuneau cei de la CAO că ploile erau de peste 20 l/mp. Din păcate, nu s-au aprobat acele normative…“, a răspuns Olguţa Vasilescu. În discuţie a intervenit şi Marian Vasile, consilier municipal din partea PNL. „Sunt în asentimentul colegului Săuleanu că trebuie găsite soluţii. De la dumneavoastră am înţeles că vreţi să vă faceţi popă şi să vă rugaţi să nu mai plouă“, a spus Vasile. „Nu, vrem să fie investiţii corecte din punct de vedere al climei. Cu natura nu se bate nimeni, domnu Vasile“, a replicat Olguţa Vasilescu.

„Aveţi idee şi câte guri de canalizare pluvială aţi astupat când aţi asfaltat străzile?“

Edilul a mai menţionat că ţevile actuale de canalizare sunt decolmatate, sunt verificate lunar de Compania de Apă. „Compania are un program lunar de verificare a conductelor, nici asfaltările de străzi nu se mai fac fără ştirea Companiei, iar dacă este vreo conductă veche o înlocuiesc. Acolo unde se introduce canalizare menajere pe fonduri europene, CAO introduce şi canalizare pluvială pe fonduri proprii, pentru că aceasta nu se decontează pe fonduri europene. Am centralizat şi străzile cu probleme repetate şi acolo se va interveni cu schimbarea ţevilor“, a afirmat şi viceprimarul Craiovei, Aurelia Filip.

„Avem deja identificate zonele roşii din oraş, adică cele care sunt inundabile de fiecare dată când plouă mai mult. Acolo vrem să facem investiţii în reţeaua de canalizare pluvială. Sper ca domnul ministru al Dezvoltării să fii înţeles urgenţa, ca să se schimbe normativele“, a adăugat primarul Craiovei.

Finalul i-a aparţinut lui Marian Vasile. „Aveţi idee şi câte guri de canalizare pluvială aţi astupat când aţi asfaltat străzile?“, a întrebat consilierul liberal. Edilul a răspuns că angajaţi de la Compania de Apă şi din primărie o să meargă pe toate străzile asfaltate, iar „dacă sunt canalizări asfaltate o să le repare“.