Taxa de salubrizare ridică multe întrebări craiovenilor

„Eu am primit cele trei tomberoane de la Iridex şi un pliant în care îmi spune cum să colectez deşeurile. Am aflat ulterior de la vecini şi de prin presă că trebuie să am şi un formular, o declaraţie pe care să o duc la primărie ca să fiu impus la Taxe şi Impozite. Nu înţeleg de ce cei de la Iridex au dat aceste formulare doar unor cetăţeni şi unora nu. Fiind vorba de o declaraţie de impunere am căutat formularul pe site-ul primăriei. Am mers şi la DIT şi acolo mi-au spus să-l iau de la Iridex. Mi-au spus că ei nu dau acest formular. Eu vreau să depun la primărie această declaraţie şi nimeni nu mă lămureşte. Ce pot să fac eu ca şi cetăţean?”, întreabă Marin Tudor, un craiovean din cartierul Bariera Vâlcii.