Un craiovean are de plătit pentru trei săptămâni de căldură 1.279 de lei

Un craiovean a avut un adevărat șoc când a primit factura la căldură. Locatarul s-a trezit că are de plătit pentru trei săptămâni de căldură, într-o lună de primăvară o factură de 1.279,89 de lei plus alți 82,20 de lei pentru cea de-a patra săptămână din aceeași lună. În total, craioveanul are de plătiti pentru căldura primită din sistemul centralizat în luna aprilie 1.362 de lei.

Locatarul cu pricina locuiește în blocul 123 C1 din cartierul Craiovița Nouă. Acesta spune că atunci, când a primit factura la căldură pentru luna aprilie a rămas uimit, văzând o creștere atât de mare a costului comparativ cu lunile anterioare.

Proprietarul mai spune că nu înțelege cum într-o lună de iarnă a plătit pentru căldura consumată doar 249 de lei, iar pentru luna aprilie are de cinci ori mai mult de plată.

Lista de plată

“Nu mi-a venit să cred când am văzut cât am de plată la căldură pentru luna aprilie. Am primit două facturi una de 82 de lei pentru intervalul 1-8 aprilie și alta de 1.279 de lei pentru intervalul 9-30 aprilie. Am crezut că este o greșeală. Am întrebat la asociația de proprietari și mi-au spus că acum este altă societate care furnizează căldură, că a crescut prețul și din această cauza am atât de mult de plată. I-am rugat să mai verifice fiindcă este un cost foarte mare comparativ cu lunile anterioare”, spune proprietarul de la apartamentul nr.1, din blocul 123 C1, Craiovița Nouă.

În blocul 123C1, căldură scump plătită

Într-adevăr pe lista de plată, proprietarul figurează la întreținere cu o sumă de plată de 1.362 de lei. Nu este singurul în această situație, un alt vecin are de plată 1.154 de lei. Cei doi locatari presupun că se găsesc în această situație și din cauza faptului că sunt singurii din bloc racordați la sistemul centralizat de încălzire. Totuși, sumele sunt destul de mari și locatarii se întreabă de ce noua societate i-a taxat atât de mult pentru o perioadă de trei săptămâni. Ei nu știu dacă acesta este costul corect sau este o eroare a furnizorului de căldură sau a asociației de proprietari din care fac parte. Cert este că și alți locatari din bloc se plâng că sunt încărcați la întreținere.

Facturi scump plătite

„Noi am plătiti foarte mult la întreţinere şi mai ales la căldură şi la apă. Eu am centrală, plătesc la gaze şi au fost luni când am plătit la întreținere 600 de lei pe lună. Eu duc la asociație citirea la apă 10 mc şi mă trezesc că am la pierderi dublu. Aşa ajungem să plătim sume exorbitante. Nu ştiu ce face administratorul, nu ştiu cât este de corect. Când întreb, spune că avem pierderi. Toată ziua, pierderi. Vecinii sunt fără centrală și plătesc foarte mult. Trebuie să-şi pună şi ei centrală ca să scăpăm de conductele pentru căldură. Cu conducta de apă tot asociaţia ne ţine în loc, ne spune că nu putem să facem fără preşedinte. Noi am dat banii şi acum ne ţin în loc.”, spune un locatar din blocul 123C1 din Asociaţia de proprietari nr.25 Craioviţa Nouă.

Locatar din blocul 123C1, Craiovița Nouă

Căldura s-a scumpit, factura a crescut

Este cunoscut faptul că din data de 09.04, craiovenilor le furnizează apă caldă şi căldură noua societate, Termo Urban. Contractul dintre vechiul operator, SC Termo și craioveni a fost valabil până la data de 08.04. Din momentul intrării pe piață a noului operator craiovenii care sunt legaţi de sistemul centralizat de încălzire al oraşului plătesc furnizorului pentru facturile din aprilie 345,26 de lei/gigacalorie în loc de 282,74 de lei, cât plăteau până acum. Este o creştere substanţială, creşterea fiind de 62,52 de lei/gigacalorie.

De la asociația de proprietari nu am primit o explicație, administratorul fiind plecat în concediu. Nici de la furnizorul de căldură al orașului, Termo Urban nu am primit un răspuns, deși am adresat întrebări în acest sens reprezentanților societății.