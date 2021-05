(VIDEO) Cum se lucrează la podul peste triaj din zona Consul

Lucrările la podul peste triaj din zona Consul sunt în grafic. Potrivit reprezentanţilor firmei de construcţii, la partea de infrastructură (sub pod) s-a ajuns cu lucrările la jumătate, după două luni de la demararea lor.

„La podul de la Consul este vorba de o lucrare complexă. Dacă anul trecut am lucrat la suprastructură, pentru a se putea circula pe pod, anul acesta am început lucrările la partea de infrastructură. Termenul de finalizare a obiectivului a fost de 18 luni, dar ne mişcăm repede. Noi am demarat lucrările sub pod de două luni, dar am ajuns deja la jumătate cu ele. Suntem în grafic“, au explicat, pentru GdS, reprezentanţii Domarcons SRL, firma care se ocupă de lucrări.

Podul peste triaj, construit în anii ’70, se afla într-o stare avansată de degradare, existând la un moment dat şi riscul prăbuşirii, dacă „degradările existente vor evolua şi vor duce, în timp, la distrugerea structurii podului“, după cum se preciza într-o expertiza întocmită în 2018. Tocmai de aceea Primăria Craiova a demarat o procedură de achiziţie a lucrărilor de reabilitare şi consolidare, pentru care a pus în joc circa 1,5 milioane de euro.

Când vor fi gata lucrările la podul peste triaj din zona Consul

Licitaţia a fost atribuită în primăvara anului 2019, contractul de proiectare şi execuţie revenind firmei craiovene Domarcons SRL. Lucrările au început însă în august 2020, când podul a şi fost închis circulaţiei rutiere pentru trei săptămâni. Pe pasajul de la Consul s-a lucrat anul trecut doar la partea carosabilă, restul lucrărilor urmând să fie executate în acest an. De aici şi suma bugetată în 2021 pentru reabilitarea acestui pod peste calea ferată, situat pe DN 6B, care face legătura între Craiova şi Hurezani (drumul de Melineşti): 5.540.000 de lei.

Cum se lucrează la podul peste triaj din zona Consul 1 de 9

Într-o postare pe pagina sa de socializare, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, anunţa că reabilitarea şi consolidarea podului peste triaj va fi gata în toamnă. „Consolidarea pasarelei de peste triajul CFR implică atât refacerea căii de rulare, cât și ranforsarea întregului sistem de susținere. Constructorul este nevoit să dirijeze circulația rutieră pentru a putea desfășura lucrări specifice de consolidare la pilonii și traversele de susținere ale podului. Estimările sunt că lucrările se vor finaliza în toamna acestui an, conform termenului prevăzut în contract“, a scris Olguţa Vasilescu, pe Facebook.