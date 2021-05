Spectacolul premieră al Ansamblului Folcloric ,,Maria Tănase”, ,,Iote vara oltenească!” a fost prezentat, ieri, pe scena Teatrului de Vară din parcul Romanescu cu ocazia Zilelor Craiovei.

Într-un decor rural, cu flori și multă voie bună, soliștii Ansamblului ,,Maria Tănase”: Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpitănescu, Constantin Enceanu, Petrică Mîțu Stoian, Lavinia Bîrsoghe, Manuela Moțocu, Liliana Popa, Aneta Șișu, Marius Măgureanu, Cristian Bănățeanu, Ciri Mayer și Liviu Dincă au fost acompaniați de orchestra ansamblului, dirijată de Nicolae Drăghia.

Au venit în fața publicului cu melodii cunoscute, care i-au consacrat și le-au adus multe aplauze (Aseară ți-am luat basma, Au plecat olteni la coasă, Nu mi-e necaz că trăiesc, Costică, fă lampa mai mică). Duetul de la final al celor patru interpreți de muzică populară, Constantin Enceanu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian, a fost cel care a ridicat publicul craiovean în picioare.

Artiștii de muzică populară au impresionat prin actul artistic de pe scenă

Spectacolul a adus în atenția publicului obiceiurile și tradițiile din Oltenia, culesul florilor de Sânziene, jocul și adunarea călușarilor, seceratul, jocul cu pielea oii. Teatru și muzică populară pe aceeași scenă, în încercarea de a sublinia cât de importante ne sunt originile și cât de valoroși suntem noi, oltenii.

,,Este spectacolul în premieră al Ansamblului ,,Maria Tănase”. Face parte din proiectul meu de management. Este spectacolul care s-a dat la Teatrul Național din Craiova și pe care mi-am dorit să-l dăm aici, în cadrul Zilelor Craiovei, pentru ca publicul să se poată bucura din plin de frumusețea lui. Sunt spectacole tematice, este un fel de teatru popular, pentru că tot ceea ce înseamnă cercetare pe teren este adus și transpus în act artistic pe scenă. Îmi doresc foarte mult ca oltenii să înțeleagă cât suntem de valoroși și cât de important este să întoarcem la origini, să ne păstrăm identitatea pentru simplul motiv că trebuie să creștem stima de sine, a noastră, a tinerilor, a celor care vin după noi. Este foarte important să simțim că suntem prețioși, să empatizăm și să fim mândrii că suntem olteni și că suntem români”, a spus Niculina Stoican, manager Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase”.

Petrică Mîțu Stoian își încheie activitatea la Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase”

Una dintre surprizele serii a reprezentat-o vestea retragerii din Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” a cunoscutului solist de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian. Colegii și publicul au fost foarte emoționați. Începând de luna aceasta, Petrică Mîțu Stoian își încheie colaborarea cu Ansamblul ,,Maria Tănase”, dar nu și activitatea în muzica populară.

,,Dragii mei, vreau să vă spun că nu m-am așteptat. Am emoții deosebite. Drumul meu nu s-a încheiat aici. Eu mai am multe de spus în muzica populară, dar am zis să închei activitatea la ansamblul profesionist ,,Maria Tănase” pentru că sunt tineri foarte talentați care vin din urmă și trebuie să ne dăm la o parte, să le lăsăm locul, să ajungă și ei exact cum am fost și noi la început, tineri și alții s-au dat la o parte pentru noi. Vă mulțumesc din suflet. Să știți că nu mă las de cântat, doar am încheiat activitatea. Fiind la un ansamblu ai alte obligații, ai alte îndatoriri și atunci, trebuie să fii acolo punctual, să respecți regulile pentru că ai un contract. Dar am hotărât și mi-au venit și anii și mi-a venit și o pensie bună. Urmează Enceanu după mine. Ne vedem la spectacole, la evenimente, la nunți, la sărbătoare. Peste tot. Doamne ajută”, a fost mesajul lui Petrică Mîțu Stoian.

Craiovenilor le place muzica populară

Oamenii s-au simțit foarte bine la spectacolul ,,Iote vara oltenească!”, mai ales că o lungă perioadă nu au putut merge fizic la spectacole și festivaluri.

,,M-am simțit extraordinar de bine. A fost foarte frumos. După o perioadă așa de lungă fără spectacole chiar a fost foarte, foarte frumos”, a spus Oana Balosache.

Unii s-au bucurat că au fost primii care au aflat că Petrică Mîțu Stoian iese la pensie și își încheie activitatea la ansamblu.

,,Foarte bine. Foarte frumos spectacolul și mă bucur că am participat și am auzit că domnul Mîțu Stoian iese la pensie. Se retrage din ansamblu, dar e așa de vioi încât sunt sigură că activitatea lui va continua. Mai lejer, mai ușor”, a spus Atena Marinescu.

Pe tot parcursul spectacolului, oamenii au purtat măști, au păstrat distanțarea socială, iar la intrare le-a fost luată temperatura. Iar cei care nu au mai avut loc s-au așezat pe margine sau au stat în picioare în spatele scenei. Unii au stat chiar și jos, pe iarbă. Dovadă că tradiția și obiceiurile încă sunt apreciate.

Zilele Craiovei continuă. În seara aceasta, de la ora 18:00, la Teatrul de Vară, puteți asculta și vedea Ansamblul ,,Maria Tănase” Junior.

Marina Andrei