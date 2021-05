S-a cântat în ciuda ploii la Zilele Craiovei

A început cea de-a XXIV-a ediție a Zilelor Municipiului Craiova, eveniment organizat de Primăria Craiova în perioada 27 mai – 01 iunie. Din cauza ploii, mai multe evenimente care erau programate în prima zi a evenimentului nu s-au mai putut ține, cu o singură excepție: concertul de la Teatrul de Vară.

Primul eveniment era programat pe 27 mai, la ora 17:00, dar nu a mai avut loc. Era vorba de o expoziție de pictură și fotografie, prin care ar fi trebuit ca picturile din ultimele luni ale elevilor Liceului de Artă ,,Marin Sorescu” și ale multor tineri craioveni pasionați de artă să fie expuse în zona Casei Bibescu și a Foișorului Fanfarei din Parcul Nicolae Romanescu.

Organizatorii erau gata cu pregătirile (aveau lucrările, șevaletele erau aduse, voluntarii veniseră), dar pentru că lucrările urmau să fie expuse chiar în curtea Casei Bibescu, riscau să strice creațiile copiilor și au preferat să mai aștepte și să amâne pentru ziua următoare.

Caroline Ioniță și PrazZ’n’Blues nu au renunțat la concertul de Zilele Craiovei

Caroline Ioniță și PrazZ’n’Blues au început concertul un pic mai târziu, din cauza ploii care nu se mai oprea și care își făcea simțită prezența chiar și pe scena Teatrului de Vară, pe sau în aparatura artiștilor. Însă, s-au bucurat să fie acolo și nu s-au lăsat până nu le-au cântat oamenilor care veniseră pentru concertul lor.

Caroline Ioniță este o tânără cântăreață din Craiova care a încântat publicul cu cinci dintre melodiile ei preferate, de altfel melodii destul de cunoscute: Me and My Broken Heart, Danse, Închisoare albă și Give it to me. Pentru final, Caroline a lăsat melodia Pleacă de la Antonia și Vunk.

PrazZ’n’Blues este cea mai tânără trupă de blues-rock din Oltenia și a fost înființată în 2019 de solistul și chitaristul solo Alex Gogoșeanu. Praid and joy, Texas Flood, cu referire la specială la ,,inundația” din Parcul Romanescu, Love like a men și Time to put an end sunt doar câteva dintre piesele pe care le-au cântat publicului.

,,Jur că ați fost puțini, dar buni. M-ați făcut să mă simt de parcă aici ar fi fost plin”, a spus solistul trupei PrazZ’n’Blues la încheierea programului artistic.

Pe PrazZ’n’Blues îi puteți asculta și pe 23 iulie la Open Air Brezoi, când vor cânta alături de alte formații de blues din România.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile de ieri, nici proiecția piesei de teatru ,,Dawn-Way” nu a fost posibilă. Piesa este o muncă de echipă între mai multe case de cultură ale studenților din țară, printre care și Casa de Cultură a Studenților din Craiova.

Marina Andrei