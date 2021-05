CAO scoate apometrele din subsolul blocurilor

„Blocul are consumul de apă individualizat din anul 2008. Locatarii şi-au tras coloana de apă pe casa scării şi-au montat contor individual şi au renunţat la acel apometru general din subsol. Ei au contracte individuale cu CAO, iar la asociaţie nu le mai facturăm nimic. Acum au venit de la Apă şi spun că trebuie să contorizeze ce intră în bloc. Eu înţeleg să pună contor, la blocurile care nu au contracte individuale, acolo unde accesul este greoi în subsol, dar aici… Oamenii m-au sunat pe mine la asociaţie şi nu ştiu ce să le explic. Am înţeles şi nu am zis nimic la blocurile care nu au contoare individuale, unde abia poţi intra să citeşti contoarele generale, dar pentru acest bloc nu-mi explic”,

spune Mariana Marin, administratorul Asociaţiei de proprietari Victor Papilian.