Șefii CEO s-au speriat și întreabă Guvernul dacă majorează salariile

Negocierile dintre sindicatele din Complexul Energetic Oltenia(CEO) și administrație s-au blocat din nou. Discuțiile pe marginea creșterilor de salarii erau și așa în mare întârziere.

De data aceasta, șefii Directoratului Complexului Energetic Oltenia au decis să sisteze orice fel de discuții în Comisia de Negociere și să consulte Ministerul Finanțelor cu privire la posibilitatea creșterii veniturilor pentru cei 12.000 de mineri și energeticieni din Complexul Energetic Oltenia.

Liderii de sindicat au fost luați marți prin surprindere când ședința a fost anulată, mai ales că luni se făcuseră pași importanți în ceea ce privește semnarea unui Act Adițional la Contractul Colectiv de Muncă. Șefii companiei au trimis însă o adresă federațiilor reprezentative, în care anunță suspendarea negocierilor până când Ministerul Finanțelor va trimite un răspuns cu privire la legalitatea majorărilor de lefuri la CEO. După cum se cunoaște, Guvernul a stabilit că în anul 2020 la companiile de stat cu pierderi nu pot fi majorate salariile. CEO a încheiat anul trecut cu pierderi de peste un milliard de lei.

Stabiliseră deja creșteri de venituri

Este de amintit că în Comisia de Negociere de luni fuseseră deja stabilite creșteri de venituri după cum urmează: acordarea sumei de 400 de lei brut per salariat, inclus în adaosul lunar. Sindicatele au cerut alocarea sumei de 1.000 lei, pentru creșterea cuantumului la prime, după cum urmează: 100 lei cota de combustibil(cărbune); 300 lei în plus la prima de Ziua Muncii; 300 lei în plus la prima de Ziua Energeticianului; 300 lei în plus la prima de Ziua Minerului.

Astfel, sindicatele și administrația au încercat să ocolească prevederea care interzice creșterea de salarii. S-a mers pe o creștere de venituri, respectiv un adaos lunar, precum și bani în plus la primele de peste an.Toate aceste venituri nu fac parte din salariul de bază. Șefii companiei s-au speriat însă și nu au mai semnat Actul Adițional, cerând lămuriri Ministerului Finanțelor.

Scăderea vârstei de pensionare la CEO, în analiză miercuri la Comisia de Muncă

În același timp, angajații CEO așteaptă și scăderea vârstei de pensionare. Proiectul privind scăderea vârstei de pensionare la Complexul Energetic Oltenia va intra miercuri în analiză la Comisia de Muncă din Camera Deputaților. Este proiectul care a trezit un interes enorm la nivelul companiei energetice care are peste 12.000 de salariați.

Au fost declanșate și proteste în urmă cu peste patru luni de zile, în centrul municipiului Târgu Jiu. Proiectul privind modificarea Legii pensiilor vizează recunoașterea condițiilor grele de muncă la o serie de companii energetice, între care și la Complexul Energetic Oltenia.

Aproape 4.000 de persoane din CEO sunt vizate dacă legea va trece de Camera Deputaților. Este nevoie de 50 de milioane de euro pentru plata contribuțiilor la bugetul de stat pentru angajații care au muncit în condiții grele, dar care nu au beneficiat de grupa de muncă aferentă, în vederea scăderii vârstei de pensionare.

După ce va trece de Comisia de Muncă, proiectul privind scăderea vârstei de pensionare va fi trimis la dezbaterea, respective la votul din plenul Camerei Deputaților. De amintit că Guvernul a dat aviz negativ pentru proiectul respectiv.