În scaun cu rotile, şefă de promoţie la Drept

Într-o lume în care foarte mulţi oameni aleargă neîncetat după lucruri materiale şi parcă nimic nu îi mai mulţumeşte, există Loredana, o tânără care reuşeşte prin voinţa şi puterea ei să te facă să vezi lumea altfel. Tânăra de 31 de ani suferă de tetrapareză spastică și secțiune medulară incompletă, este în scaun cu rotile, însă continuă să zâmbească şi să vadă viaţa ca pe cel mai frumos dar de la Dumnezeu.

Am găsit-o pe Loredana Jianu în cămăruţă în care locuieşte alături de mama ei, într-unul dintre căminele studenţeşti din campusul Facultăţii de Mecanică. Înconjurate de aparatele de terapie de care viaţa Loredanei depinde, cu o curăţenie exemplară, cele două îşi duc traiul destul de greu. Universul lor se învârte în jurul nevoilor speciale pe care le are tânăra. Din cauza unor probleme la coloana vertebrală, nedepistate la timp, Loredana este acum prizonieră într-un scaun cu rotile. Însă, are un înger păzitor care o ajută mereu Valeria, mama ei. Din iubire pentru fiica ei, femeia i-a devenit mâini şi picioare Loredanei.

Problemele au început pe când Loredana avea 6 luni

Cu o blândeţe aparte, însă pregătită oricând să îndure orice greutate pentru copilul ei, Valeria ne spune cum a început trista lor poveste. „Loredana s-a născut cu stenoză de canal medular, problemă de care nu s-a ştiut, nu a fost depistată şi diagnosticată la timp. La vârsta de 6 luni, atunci când o puneam în fund plângea şi mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Am mers la medici şi toţi îmi spuneau că are carenţă mare de vitamine. Acelaşi lucru mi s-a spus până la 2 ani ai fetei. Ea a stat prima dată în şezut la 1 an şi jumătate nesusţinută. Abia pe la 2 ani putea să păşească, dar doar dacă era susţinută. Pe parcurs, însă, am făcut multe recuperări şi ajunsese să meargă şi să fie atât de bine încât nu ai fi crezut că a avut probleme”, ne-a spus Valeria.

Însă, la 14 ani, Loredana a făcut o meningită uşoară, iar coșmarul reîncepea. „Am ajuns cu ea la spitalul din Caracal şi ei nici măcar nu au diagnosticat-o cu meningită. Nu i-au făcut puncţie lombară, absolut nimic. Trei zile şi trei nopţi au ţinut-o pe Amoxicilină, fără să ştie exact ce are. Dacă i-ar fi făcut puncţie ar fi văzut de ce natură e infecţia şi o tratau corect. Din cauza tratamentului greşit care nu îşi făcea efectul, acolo unde era sensibilitatea ei la coloană, la stenoza de canal medular, s-a dus microbul. Bacteria respectivă a avut timp să îşi facă treaba şi i-a distrus mielina în proporţie de 60%. Se formase edem pe măduvă”, a spus Valeria Jianu.

Terapiile făcute timp de 14 ani, distruse în câteva zile

După 14 ani de terapii şi muncă asiduă cu Loredana, mama vedea cum totul se destramă sub ochii ei şi nu putea să facă nimic. „După această meningită, deja a început să aibă mâinile afectate, se împiedica foarte des şi avea dureri groaznice de coloană. După aceea a avut examenul de capacitate, iar concentrarea, emoţiile pe care le-a avut şi efortul depus au pus-o jos. La o lună după Capacitate nu se mai putea ridica din pat. Nici măcar nu se mai putea întoarce de pe o parte pe cealaltă”, a mai povestit mama Loredanei.

A urmat apoi un drum la Bucureşti, iar acolo tânăra a fost diagnosticată cu tumoră intramedulară. „Un an şi jumătate a stat pe tratament şi supraveghere medicală până s-a retras acel edem. Însă, din păcate, sechelele au rămas. Apoi trebuia să facem din nou terapie pentru a consolida coloana. Ea avea acea stenoză şi făcuse şi hernie de disc. Medicii nu au vrut să o opereze. Nu ni s-a spus care este motivul, cred ca nu s-au simţit pregătiţi pentru acest lucru. Am trimis actele ei medicale şi în Franţa şi ne-au spus că trebuie să consolidăm coloana pentru a nu-i mai strangula măduva spinării. Practic, marea problemă este că ea are măduva strangulată într-un anumit punct. Creierul, care funcţionează foarte bine, trimite comenzile către corp însă ele se întrerup”, a adăugat Valeria Jianu.

„Eu sunt mâinile şi picioarele ei“

Cea mai mare temere a Valeriei era să nu îşi vadă fata în scaun cu rotile. Însă, din cauză că boala s-a accentuat, s-a ajuns la această situaţie. „Nici nu mai ştiu să spun unde nu m-am dus cu Loredana pentru a căuta tratament şi vindecare. Am fost lângă ea din prima clipă, am luptat enorm să nu o văd în cărucior. Şi reuşisem până la 14 ani, când mi-au distrus-o nişte medici. Acum, practic, eu sunt mâinile şi picioarele ei. Până în 2016 mai putea să îşi folosească mâinile, însă de atunci nu mai poate face acest lucru“, a mai povestit Valeria.

Mama tinerei nu are nicio susţinere, a fost nevoită să se lupte singură, zi-lumină, pentru ca Loredana să fie bine. Tatăl tinerei a murit pe când ea avea 2 ani, nici nu îşi aminteşte cum era. Îl ştie doar din câteva fotografii. Cu toate aceste, Loredana zâmbeşte şi spune că asta e viaţa… . Iar mama ei se hrăneşte din bucuria fetei de a trăi. „În fiecare dimineaţă, primul lucru pe care îl face fata mea este să zâmbească. Iar acest lucru îmi dă puterea să merg mai departe“, a adăugat Valeria.

Şefă de promoţie la Drept

Tânăra poate fi o lecţie măreaţă de viaţă pentru fiecare om care are ocazia să o întâlnească. A depăşit orice barieră şi a demonstrat că boala şi greutăţile nu îi pot fura visurile. A terminat Facultatea de Drept, specializarea Ştiinţe Administrative, ca şefă de promoţie. Iar acum urmează să finalizeze masterul, în acelaşi domeniu.

Boala de care suferă o face să pronunţe cu greutate, însă cuvintele ei ne învaţă că orice poate fi posibil. „Factorul pe care l-aş numi determinant în performanţa mea este faptul că mi-a plăcut foarte mult domeniul dreptului. Şi în momentul în care faci lucrurile cu plăcere şi cu multă muncă şi dăruire este imposibil să nu îţi iasă bine. Facultatea pentru mine a fost cea mai frumoasă experineţă din viaţa mea. M-am pregătit pentru examene, pentru proiectele pe care le-am avut în cadrul facultăţii, pentru cursuri şi seminarii. Pentru a învăţa am o măsuţă specială pe care mami îmi pune cărţile şi tot ea îmi dă paginile în timp ce eu citesc. Chiar dacă am fost şefă de promoţie, pentru mine nu titlul a fost important. Ceea ce contează sunt valorile şi cunoştiţele pe care le-am dobândit şi le-am consolidat în timpul facultăţii. Mi-am făcut prieteni în timpul facultăţii, chiar ţin legătura cu câţiva colegi de care am fost foarte apropiată. Am avut o legătură foarte frumoasă“, ne-a povestit Loredana.

„Viaţa este, cu siguranţă, cel mai frumos dar de la Dumnezeu“

Pentru Loredana, visul de a răzbi în viaţă continuă, oricât ar fi de greu de realizat. „Mi-ar plăcea să pot să valorific tot ceea ce am învăţat şi să lucrez în cadrul unui ONG care sprijină persoanele vulnerabile. Simt că pot să împărtăşesc din experienţa mea. Mulţi ar spune că viaţa mea e foarte dificilă. Nu pot să spun că nu e greu uneori, dar mie îmi place să spun, mai degrabă, că viaţa mea e palpitantă. Eu, de fel, sunt o fire foarte optimistă. Lucrul care m-a ajutat cel mai mult a fost faptul că mi-am acceptat condiţia. Doar în momentul în care accepţi că ai o problemă poţi face ceva să o depăşeşti. Pentru mine viaţa este, cu siguranţă, cel mai frumos dar de la Dumnezeu şi consider că trebuie trăită. Îmi place mult să citesc, îmi place să mă întâlnesc cu prietenii şi să ne împărtăşim experienţele. Mi-ar plăcea foarte tare să pot să călătoresc şi să văd România, îmi place foarte mult Bucovina. Am avut ocazia, în scopuri medicale, să ajung în Instanbul. Mi s-a părut un oraş fabulos“, a mai spus tânăra.



În curând, Loredana va rămâne fără locuință

În acest moment, Loredana nu poate face nici o intervenţie chirurgicală care să o ajute pentru că funcţia pulmonară este foarte scăzută. De asemenea, a scăzut mult în greutate, iar muşchii intercostali nu mai funcţionează. Însă, are nevoie de o casă în care să locuiască alături de mama ei. În această vară, Loredana finalizează studiile şi va fi nevoită să plece din camera de cămin în care locuieşte acum. Ea trebuie să rămână în oraş pentru a putea continua terapiile care o ţin în viaţă. În satul din care provine, Grădinile, judeţul Olt, nu are nici cea mai mică şansă de a avea parte de tratament şi nici de a se deplasa în Craiova.

Oamenii care vor să o ajute pe Loredana pentru pot dona în conturile de mai jos:

Titular : Jianu Florina – Loredana

Cont LEI : RO92BRDE170SV36447131700

Cont EURO: RO74BRDE170SV52688201700

Cont GBP: RO52BRDE170SV81030101700

SWIFT: BRDEROBU

SUCURSALA : BRD, CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, BLOC R2