Azaleea, fetița cu ochii ca seninul cerului

“Diagnosticul dat de medici a fost de tumoră malignă de ventricul IV plus hidrocefalie, adică tumora împiedică lichidul cefalorahidian să circule şi se formează hidrocefalia. De la spitalul din Craiova ne-au pus copilul în braţe şi ni s-a recomandat să mergem la Cluj sau în Germania. Era sfârșit de săptămână, am plecat totuşi la Bucureşti, copilului îi era rău. Aici am fost refuzaţi de trei spitale, la Grigore Alexandrescu nu are secţie de Neurochirurgie, la Marie Curie nu avea medic de gardă pe Neurochirurgie. Am mers la „Bagdasar–Arseni” ni s-a spus să aleg un medic curant şi să cer acordul acestui. Numai că nu m-am înţeles cu acesta şi am plecat la Cluj. Aici am făcut un examen RMN şi fetiţa a fost băgată imediat în operaţie”,

povestește mama.