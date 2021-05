Termo Urban aruncă în aer preţul gigacaloriei

Asociaţiile de proprietari din Craiova spun că au fost luate prin surprinde, fiindcă nu au fost anunţate de această creştere. Acestea au fost anunţate ieri de firmele de repartitoare că vor plăti un alt tarif pentru căldura şi apa caldă, mult mai mare decât cel plătit în luna martie.

„Noi nu am fost anunţaţi. Ne-au spus să semnăm contractele cu noul Termo, dar nu era nimic stipulat acolo în acest sens. Este o creştere foarte mare. Sunt 60 de lei în plus faţă de vechiul tarif. Eu am fost luată prin surprindere, când mi-au arătat cei de la firma de repartitoare noile costuri. Nu ştiu ce vor spune locatarii, cât îşi vor permite să mai plătească facturile? De ce nu ne-au spus înainte? Au tăcut şi au făcut. Este clar că acesta este noul preţ din moment ce le-au transmis firmelor de repartitoare să calculeze facturile cu aceste sume”, spune administratorul unei

Asociaţii de proprietari din cartierul Lăpuş.