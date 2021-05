UATAA Motru anunță că nu se va închide

„SC. UATAA MOTRU SA informează locuitorii Municipiului Motru că, în contradicție cu campania de presă din ultima perioadă, societatea va funcționa și în iarna 2021-2022. Rugăm locuitorii, branșați la sistemul centralizat, să ia hotărârea de debranșare funcție de situația personală, nu funcție de articolele de presă și interesele politice.

Mai mult, societatea noastră a identificat posibilitatea instalării unui cazan pe gaz, cu implementare în maxim 2 ani, fără eforturi financiare majore din partea primăriei.

Acest cazan are un randament crescut, un grad de fiabilitate ridicat putând fi pornit și oprit într-un timp cât mai scurt (existând posibilitatea funcționării inclusiv in lunile aprilie și octombrie) și nu implică achitarea de certificate CO2, fiind sub 20MW. Un astfel de cazan se montează de către mai multe primării din țară, inclusiv în Drobeta Turnu Severin și o propunere de acest gen am făcut-o și noi Primăriei Motru.

Pentru redresarea situației financiare a societății vă rugăm să înțelegeți că orice serviciu trebuie plătit și să achitați datoriile restante pe care le aveți la încălzire, întrucât SC. UATAA Motru SA., în perioada următoare va demara acțiuni de executare a datornicilor, inclusiv a Primăriei Motru care are de achitat subvenția, pentru prețul populației, în valoare de 2.252.856,16 lei”, conform UATAA Motru.