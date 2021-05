Lampion plutitor pe lacul din Grădina Botanică

Începând de ieri, pe lacul din Grădina Botanică din Craiova a fost așezat un lampion de mari dimensiuni.

Acesta a fost confecționat de angajații de la RAADPFL. Lampionul are o înălțime de 6 metri și este luminat pe interior. „Este facut în regie proprie de RAADPFL, are diametru de 6m la inelul mare inferior și 6m înălțime. E luminat pe interior cu un proiector, de la sistemul public de iluminat. Si e o prima surpriză din ceea ce va urma in perioada urmatoare in parcurile din Craiova”, au precizat reprezentanții Primăriei Craiova.

Primarul Craiovei nu a scăpat prilejul să anunțe evenimentul pe pagina sa de Facebook.

