Salvatorii animalelor

„Am fost anunţaţi că în comuna Coşoveni se află un câine cu spatele tăiat. Un căţel lovit cu un topor. Am început să facem verificări. Am audiat martorii, am vizionat probe video de pe camerele de luat vederi din zona respectivă. Câinele era foarte rău tăiat în zona spatelui cu un obiect ascuţit. Într-un final făptaşul a fost identificat. Bărbatul spune că acest câine a intrat în curtea sa, el s-a speriat şi a luat un topor şi la lovit. L-am întrebat de ce nu l-a lovit cu coada toporului dacă avea intenţia să-l alunge? Cred că aceasta a fost cea mai gravă faptă din câte am avut până acum. Bărbatul nu a înţeles că poate acelui animal i-a fost foame, sete, iar să-l lovească nu este o rezolvare. Câinele a fost preluat de către o Asociaţie de Protecţie a Animalelor. Este vorba de Asociaţia Măriuţa. Aşa mai găsit cadavre de câini pe la Galicea, dar nu am găsit urme de violenţă, nu au găsit un făpt. Momentan lucrăm la acest caz”,

spune inspectorul de poliţie Claudiu Mumulică, reprezentantul Biroului pentru Protecţia Animalelor.