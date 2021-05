De ce s-a răcit apa pe conductele Termo Urban?

„De aproape două săptămâni avem probleme cu apa caldă. Nu am avut această problemă când era cealaltă societate, se întâmplă acum, de când cu noua societate, Termo Urban. Nu este numai la mine, este o problemă generală, oamenii se plâng. I-am întrebat pe vecini, am întrebat la asociaţie, unde am mers şi i-am rugat să facă sesizări către furnizor. Azi de dimineaţă nu am avut apă caldă, ca să spăl vasele am încălzit apă pe aragaz. Copilului i-am făcut baie cu apă mai mult rece decât caldă.

Am crezut că am eu o problemă la instalaţia mea, dar nu este aşa. Am sunat şi la Termo Urban, mi-a răspuns o secretară şi a spus că anunţă la Producţie. Pe conducta de apă caldă vine o apă călie. Nu-mi mai vine să plătesc apa caldă care este rece. Şi să fiu bine înţeleasă înainte nu aveam această problemă. Venea apă caldă zi şi noapte, nu erau aceste probleme. Nu ştiu dacă şi în alte cartiere este această problemă”, spune Doina M. locatar în Asociaţia de proprietari nr.1 Peneş Curcanu.