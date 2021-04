Sute de turiști, așteptați să schieze de Paște la Rânca

Sute de turiști sunt așteptați de sărbătorile pascale la Rânca pentru a schia sau pentru a lua lumină de la Biserica aflată la cota 1.650.

An de an, există turiști care preferă să fie la munte, în zona Rânca, de Paște, pentru a se bucura în liniște de sărbători. De peste un deceniu și jumătate, în stațiunea montană este disponibilă și o Biserică pentru credincioși, astfel încât sărbătorile să fie la fel ca acasă. Un preot se va afla și în acest an de Paște în zona turistică montană și va oficia o slujbă la cota 1.650.

Credincioșii vor putea să ia atât lumina Învierii, când și paștile pregătite în pungi separate pentru fiecare persoană care va fi prezentă la slujba din noaptea de sâmbătă spre duminică. Cei care nu au văzut zăpadă până acum se vor putea bucura de un peisaj de iarnă autentică, în cazul că vor merge la Rânca pentru drumeții sau să schieze.

Pârtiile sunt pregătite

Sabin Cornoiu, directorul Serviciului Public al Salvamont Gorj, a declarat că în Rânca este în continuare disponibilă pârtia principală. Se va putea schia în condiții bune, iar salvatorii se vor afla în zonă pentru a acorda asistență în caz de nevoie. Va fi deschis 24 de ore din 24 și cabinetul medical din cadrul Bazei Salvamont din Rânca.

„Noi suntem acolo, zăpadă încă mai e. Se va mai schia. Cei care vin în stațiune pot să se plimbe pe Vârful Păpușa cu telescaunul, să meargă la cele două parcuri de aventură, să facă plimbări cu ATV-ul. De asemenea, pot merge la slujbă, la biserică. Noi vom avea o echipă de intervenție completă: o ambulanță Salvamont și cabinetul medical deschis non-stop”, a menționat Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Public al Salvamont Gorj.

DN 67C Novaci – Rânca este curățat și se poate urca fără probleme. Recomandarea este ca vehiculele care vor urca la Rânca să fie echipate de iarnă, dat fiind faptul că în zona montană este posibil orice, inclusiv să mai ningă sau să apară gheață pe carosabil.