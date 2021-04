Şeful Gărzii de Mediu face de gardă în Craiova

”Cunosc zona destul de bine, am şi promovat-o internaţional, deci am toate atuurile de a dezvolta aici al doilea pilon, după Bucureşti, vizavi de gestionarea deşeurilor în parteneriat cu comunitatea, pentru că de fapt aici este cheia succesului. Degeaba ne încordăm noi, ca autorităţi, muşchii şi spunem în faţa camerelor, dacă nu avem legătură directă cu comunitatea care ştie cel mai bine unde sunt punctele fierbinţi. Cel mai mare succes pe care eu l-am avut a fost când mi-am luat un tricou pe mine şi am început să împart saci menajeri, la Snagov, pe Valea Prahovei. Nu am avut succes de 100%, dar am avut rezultate destul de importante încât să-mi doresc să fac asta pe termen lung. Vreau să comunicăm cu cetăţeanul. Şi dacă am avut reacţii pozitive de la comunităţile sărace, fără condiţii şi fără şcoală, pun pariu că acelaşi lucru se va întâmpla în comunităţi cu condiţii de viaţă mult mai bune. Cred că vom găsi parteneri la nivelul tuturor comunităţilor”, a mai spus Octavian Berceanu.