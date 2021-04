(VIDEO): Şeful Gărzii de Mediu din România, şocat de gunoaiele din Dolj

„Suntem în Bechet, judeţul Dolj şi am văzut o groapă ilegală de deşeuri, foarte aproape de patria pepenilor. Avem pepeni şi gunoaie, cât cuprinde. Am întrebări vizavi de modul în care sunt gestionate deşeurile în judeţul acesta, faţă de instituţiile statului, faţă de Garda de Mediu de aici. Cât se vede cu ochii, la 400-500 de metri de drumul principal sunt depozite ilegale cu deşeuri. Oltenia noastră cea de toate zilele este mai murdară ca oricând. În Dăbuleni, am văzut că deşeurile erau acoperite cu pământ. Erau deşeuri din lucrările pe care diferite firme le-au contractat cu autorităţile locale sau judeţene. În sudul Doljului, aproape de Dunăre, câmpuri pline cu gunoaie. Am găsit plantaţii de pepeni între depozite de deşeuri. Păcat, păcat că ne batem joc de ţara asta în ultimul hal. Am zis că zilele astea trec prin Dolj şi mă uit, să văd cum stau lucrurile aici. Din păcate lucrurile nu sunt îmbucurătoare. Nu înţeleg dacă primăriile gestionează în vreun fel problema deşeurilor. Acestea, am înţeles că tolerează depozitarea deşeurilor după care vin cu pământ şi îngroapă aceste deşeuri. Un câmp de deşeuri şi alături sunt pepeni.

Peste tot sunt numai deşeuri aruncate. Nu am văzut maşini confiscate aici, nu s-au dat amenzi. O să merg la Garda de Mediu Dolj să văd ce amenzi au dat pe această zonă, cum ajunge să fie impusă legea în teren. N-am mers prea mult de la primul depozit şi am dat de alt depozit. Luăm Doljul la puricat să vedem ce se întâmplă aici. Trebuie să se termine epoca aruncării deşeurilor, a iresponsabilităţii autorităţilor şi a instituţiilor de stat. Trebuie să ne oprim fiindcă tindem să devenim un coş de gunoi al Europei”,

spune Octavian Berceanu în postarea sa de pe Facebook.