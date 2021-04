UATAA Motru, cu un picior în groapă

„Efectiv am văzut cum trec zilele. Am făcut tot ce se putea face. Răspunsul este fără niciun fel de dubii, că nu vom primi vreun leu. Așadar, nu știu ce soluții mai avem pentru că nici timp nu mai este. E o sumă pe care nu avem cum să o procurăm atât de repede, dacă nici Guvernul nu a dorit să o dea. Este un serviciu public. Noi am furnizat căldură și apă caldă populației.

În același timp, UATAA are de recuperat de la populației 23 de milioane de lei. Așa funcționează lucrurile în sistem centralizat. În continuare 90% din oraș depinde de serviciile UATAA Motru. Oamenii nu au dorit să treacă pe centrale pe gaze naturale, deși avem și gaze la Motru”, a declarat Cosmin Morega, primarul din Motru.