Oamenii din Valea Şarpelui, somaţi să plece din Poligonul armatei

„Nimeni nu ne ajută. Noi suntem pentru autorităţi cazuri sociale.Am fost la Solomon când era primar

şi ne-a zis să rămânem aici că nu are de unde să ne dea locuinţe sociale. Acum am mers la dumnealui şi îmi spune că n-are nici o posibilitate, că el este în ură cu ăia din primărie şi dacă ar da un telefon mai rău ne-ar face. Eu trăiesc dintr-o pensie de 800 de lei, ce mă fac? Am ridicat căsuţa asta din resturi, dacă vine armata şi ne demolează, unde să mă duc? O să stau în faţă la primărie sau la comandant la uşă. Rămân pe drumuri. Aici sunt nişte jocuri cu acest teren. Cine este proprietarul, cum s-a făcut cadastrul şi intabularea în Cartea funciară?”, se întreabă Maria Stanca.