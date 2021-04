Medicii din Novaci se roagă de cetățeni să se vaccineze

„La noi nu sunt probleme cu beneficiarii, cum, din păcate, sunt în mediul rural. Cred că ar trebui o campanie de conștientizare în care să fie angrenați și medicii de familie. La Târgu Jiu cred că am trecut de jumătate din populație vaccinată. Mă refer la cei care se încadrează la vaccinare, fără cei sub 18 ani sau cei care nu au voie. Sper să continue la fel. Luni am avut la centrul de la Stadionul Municipal 180 de vaccinări.

Mă bucur că lumea a înțeles că aceasta este poate singura cale să ieșim mai repede din restricții. Eu cred că încep să se vadă rezultatele vaccinării. Avem acum o incidență de 0,38 de cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Stăm foarte bine. Nu cred că am avut incidența asta de când a început pandemia”, a precizat Marcel Romanescu.