Salubritatea nu umblă cu pubela vopsită

„La începutul lunii aprilie am fost contactat de firma Iridex, care mi-a predat trei containere de gunoi. Am fost foarte bucuros, pentru că, până atunci, eu foloseam un container vechi, pe care l-am şi dus la tară, pentru a-mi descongestiona curtea. Pe data de 07.04 , miercuri, am scos ca de obicei, gunoiul la poarta, într-unul din containerele noi. După trecerea maşinii de colectare, am fost surprins să constat că, respectivul container era la fel de plin ca înainte de trecerea maşinii de gunoi”, spune craioveanul Dan Duţă.