Asociația i-a triplat consumul de apă rece

“Sunt proprietară în blocul 148A, sc.1 ,ap.3, în cadrul Asociaţiei de Propietari nr.34, Craiovița Nouă. În luna ianuarie 2021, cât şi în luna februarie pe listele de plată a întreţinerii am fost trecută cu un consum eronat de apă. În luna ianuarie am fost trecută cu un consum de 9 mc de apa rece.În luna februarie am fost trecută cu 7 mc de apă rece. Eu am depus la sediul asociaţiei de proprietari în fiecare luna un proces-verbal de citire a apometrelor cu consumul real. Acesta a fost de 3 mc pe luna ianuarie, dar și pe luna februarie. În total, în ambele luni am fost încărcată cu 10 mc de apă rece. Pentru mine este ceva, fiindcă sunt pensionară, am un copil bolnav şi o duc mai greu cu banii.

Am solicitat scaderea acestui consum facturat eronat pe lunile ianuarie şi februarie 2021 şi aştept raspuns”, spune Delia Morenciu, locatară în blocul 148A.