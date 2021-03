În Craiova doar nouă blocuri sunt expertizate seismic

„Nu am vorbit cu un expert. Trebuie să discutăm mai înainte cu proprietarii. Locatarii abia își plătesc întreținerea. Expertiza este foarte scumpă din câte am auzit Noi am vorbit cu proprietarii, chiar şi într-o Adunăre Generală. Ce facem cu proprietarii care sunt plecați din țară, cu cei care au datorii?“, se întreabă Gheorghe Mateescu, președintele Asociației 4 AS Craiovița Nouă.