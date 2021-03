Tu unde pleci în vacanţă vara asta? Ce oferte au agenţiile de turism din Craiova

Pentru unele persoane poate să fie prea devreme pentru planificarea vacanței de vară. Alții, din contra, trebuie să-și planifice vacanța cu câteva luni înainte de plecare. Cum anul trecut nu toate vacanțele au fost posibile din cauza pandemiei, oamenii își doresc să găsească cele mai bune oferte pentru vara anului 2021, destinații care să-i poarte într-o vacanță de poveste.

Am vorbit cu patru dintre cele mai mari agenții de turism din Craiova și am găsit oferte pentru toate buzunarele. În perioada martie-aprilie, mulți pleacă în Egipt, iar pentru vară cei mai mulți și-au făcut rezervări pentru Grecia, Turcia și Bulgaria.

Anul acesta, unul dintre avantaje constă în faptul că turiștii nu trebuie să mai achite întreagă sumă deodată, ci dau un avans de 10% – 25 %, iar cu o lună înainte trebuie să plătească și suma care a mai rămas.

,,Lumea călătorește unde poate. Egiptul a luat mare amploare acum pentru că nu este pe lista galbenă și când se întorc nu trebuie să stea în carantină. Maldive din decembrie a fost ,,boom-ul”, primul. Maldive charter este foarte O.K., Republica Dominicană, Zanzibar, Dubai. Acum cererile sunt mult mai mici. Iar pe vară, căutate sunt Grecia și Turcia în acest moment, dar nu sunt atât de multe rezervări, cum erau anul trecut în ianuarie, dar au început. Acum sunt mai ieftine, sunt reduceri mai mari și majoritatea au început să-și ia vacanțe”, spune Andreea Demetrescu de la Palace Tour.

,,Cea mai căutată țară, acum, a devenit Egiptul”

Oana Trifan, Tour Europa spune că:

,,Anul acesta, majoritatea turiștilor au ales să-și petreacă sejurul în Maldive, în Zanzibar, și în destinații care nu au solicitat test Covid-19, la tarife destul de bune. Față de anul trecut, dacă comparăm aceeași perioadă, cererea nu a fost la fel de mare, dar ușor, ușor începem. Au început solicitările și pentru Bulgaria, Grecia și Turcia și, de asemenea, pentru Egipt. Pentru Egipt avem charter cu plecare din Craiova, iar tarifele sunt foarte avantajoase (de la 400 de euro/ persoană, cu all inclusive, 5 stele) și sunt toate serviciile incluse (bilet de avion, cazare, transfer, taxa de aeroport, asistență turistică). Cea mai căutată țară, acum, a devenit Egiptul”.

România, variantă de weekend

Anul trecut, România a fost cea mai căutată țară, iar pe locurile II și III, Grecia și Bulgaria. Iar din toamnă, în luna septembrie, Turcia a fost o destinație de vacanță destul de solicitată.

Tot Andreea Demetrescu ne spune că ,,deși se fac rezervări și pe România, au început foarte mult să se caute și în străinătate. Prețurile, în comparație cu ale noastre, să zicem că sunt mai bune. Într-adevăr, sunt persoanele mai în vârstă care merg la tratament, dar asta se întâmpla și anul trecut și acum câțiva ani. Familiile cu copii aleg vacanțe în străinătate, iar tinerii, cuplurile, mai mult Grecia, Bulgaria, dar în principal Grecia, mai ales insule. În România nu prea, poate în weekend să zicem că merg la munte două nopți sau la mare un weekend, dar mai mult nu”.

Ce riști dacă te zgârcești

Confortul și bugetul sunt doi factori de care trebuie să ținem cont atunci când vine vorba de o vacanță pentru că ei depind foarte mult unul de celălalt. Cu un buget limitat, de cele mai multe ori, riscăm să avem condiții mai puțin bune și să ne regretăm vacanța și banii, și de aceea este bine să ne consultăm cu specialiștii.

Dacă alegem ca destinație turistică Turcia, în funcție de hotel, prețurile pornesc și de la 1.000 de euro pentru două persoane, all inclusive/ 7 nopți cu zbor din Craiova. Pot fi și mai ieftine, dar sunt foarte proaste hotelurile, spune Andreea, și ajung până la 4000 – 5.000 de euro. Dar, majoritatea merg pe 1.000-1.500 de euro. Pe Grecia se merge mai mult pe individual și atunci depinde de ce aleg clienții. Dacă aleg să meargă doar la vilă, fără masă, sunt oferte la 200 – 300 de euro/7 nopți. Grecii, crede Andreea, și-au mai mărit puțin prețurile.

Denisa Barbu, consultant turistic Tropical Tour are o altă părere: ,,Față de acum doi, sunt mai puțini cei care vor să meargă în Grecia. Prețurile s-au cam menținut pe Grecia. De exemplu, putem spune, pentru Paralia Katerinis tarifele încep de la 400 de euro, pe capete de sezon, cu mașina, doar cazare și mic dejun. Se dă un avans minim, depinde de turul operator, 10%, 20% sau 30% și diferența cu o lună de zile înainte de plecare ”.

Tu ce faci vara asta?

În perioada aprilie-mai mulți aleg Egiptul, iar din iunie, sunt zboruri charter Turcia (Antalya și Bodrum). Sau puteți alege să mergeți cu autocarul din Craiova în Grecia, în Halkidiki. De asemenea, agențiile de turism din Craiova fac și minicircuite în România, cum este cel din Maramureș în mai, sau în Deltă. ,,Circuitul pe Maramureș, patru nopți cu demipensiune e 1050 de lei de persoană, cu transport, cu tot. Pe litoralul românesc, dacă se duc fără masă, pot să-și găsească până în 1000 de lei/5-6 nopți, dacă vor și masă la hotelurile de patru stele sunt cam 45-50 milioane/două pers”, explică cei de la Palace Tour.

Pentru Grecia sunt zboruri din București, chartere pentru insula Creta, Rodos, Santorini, Corfu, Skiathos. Tarifele pornesc de la 350 de euro/persoană, în funcție de categoria hotelului și de serviciile pe care le au în unitatea de cazare solicitată. Cei care doresc să plece cu mașina din Craiova au și ei foarte multe variante de cazare (7 nopți, cu mic dejun, la vilă), de la 150-200 de euro/persoană, până la hoteluri de patru, cinci stele de la 350 de euro până la 600-700 de euro.

,,Anul acesta avem două zboruri de pe Craiova (Antalya și Bodrum) începând din luna iunie. Foarte mulți oameni din Craiova au ales această variantă. În Antalya tarifele pornesc de la 450 de euro de persoană, însemnând șapte nopți de cazare, all inclusive, hotel de cinci stele, iar în Bodrum tarifele pornesc de la 550 de euro/persoană, șapte nopți de cazare, all inclusiv. Plecările sunt săptămânale, începând din luna iunie până în luna septembrie”, spune Nuți Nicola, Mapamond.

O altă variantă în Turcia este cu zbor din București către Cappadocia, cu transport din Craiova.

Patru nopți de cazare, cu demipensiune în Cappadocia, plus trei nopți de cazare cu all inclusive în Antalya. Tariful este pe 575 de euro de persoană cu toate serviciile incluse (bilet de avion București Antalya, demipensiune și ultimele trei nopți de cazare cu all inclusiv în Antalya).

Oferta este foarte diversificată și pentru Bulgaria. În iunie, pentru cei care vor să meargă în partea de extrasezon, când tarifele sunt mai mici, se găsesc cazări de la 350 de euro/persoană, 7 nopți cu servicii de all inclusive. În vârf de sezon, de pe 20 iulie până pe 26 august, avem variante de la 450 de euro pentru aceleași servicii. Pentru persoanele care vor cu demipensiune, tarifele sunt puțin mai mici.

Grecia – destinație pentru toate buzunarele

Pentru un buget limitat Agenția Mapamond recomandă Grecia. ,,Grecia este pentru toate buzunarele posibile, însemnând de la vile de două-patru stele până la hoteluri de două stele până la cinci stele. Prețurile pornesc de la 200 de euro și ajung la peste 1000 de euro de persoană. Dacă au buget de 200 de euro de atât le găsim. Și au variante de plecare din Craiova cu autocarul spre Grecia pentru cei care nu pot să plece cu mașina. Noi le putem oferi servicii de transport din Craiova până-n Grecia”, explică Nuți Nicola.

,,Lipsa tichetelor de vacanță o să ducă la o scădere a turismului intern pentru că, acum doi ani când au fost solicitări mai puține din cauza pandemiei, foarte mulți primeau tichete de vacanță și bineînțeles că se duceau fie pe litoralul românesc, fie în stațiunile montane. La noi la firmă se vede deja o scădere și acum vin cei care au avut tichete de vacanță luate anul trecut și nu au putut să beneficieze de pe urma lor”, mai adaugă aceasta..

Litoralul românesc este pe primul loc în țară, dar are prețuri mult mai mari decât cele din străinătate

Vara trecută mulți au ales să-și facă vacanțele în România și Grecia. Thasos, Halkidiki și Creta au fost trei dintre cele mai cerute destinații. La noi în țară, litoralul a fost cel mai căutat, chiar dacă prețurile sunt mai mari decât în străinătate. Denisa Barbu de la Tropical Tour compară litoralul românesc cu cel bulgăresc și spune că ,,indiscutabil, te atrage cel bulgar”.

,,Cerere este și pentru litoralul românesc pentru că sunt persoane care au tichete de vacanță de anul trecut. Pe litoralul românsc tarifele sunt puțin mai mari față de litoralul bulgăresc. Tariful la un hotel de patru stele, cu all inclusive, pornește de la 3500 de lei/persoană. Sunt multe hoteluri pe litoralul românesc care oferă servicii de all inclusiv în Mamaia, în Eforie Nord și în Venus. Pentru Mamaia, doar servicii de cazare, putem să găsim de la 700 de lei în sus”, spune Nuți Nicola.

Reduceri avantajoase de early booking pentru turiști

Reduceri mari au fost până pe 28 februarie și vor fi în continuare până în 31 martie, și după aceea până în 30 aprilie. Dar sunt reduceri mai mici față de luna februarie. În vară nu mai sunt, doar dacă apar oferte speciale (last minute, nu s-a vândut ceva).

Pentru vară, reducerile de early booking pentru Bulgaria și Grecia se anunță în avantajul turiștilor și sunt cuprinse între 30-35%. ,,Față de anul trecut, turiștii nu trebuie să mai achite toată suma. Am încheiat contracte cu tururi operatorii, ei trebuie să achite un avans de 10-25%, iar diferența cu 30 de zile înainte, spune Oana Trifan, Tour Europa.

Andreea Demetrescu, Palace Tour, spune că și turcii fac early booking în fiecare an. În perioada decembrie-ianuarie au fost și 40% reduceri”.

În 2020, România a fost pe primul loc în preferințele craiovenilor, urmată de Grecia și Bulgaria.

Marina Andrei

student anul 3, Facultatea de Litere UCV, specializarea Jurnalism