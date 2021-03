O comisie a ICOMOS, așteptată la Târgu Jiu să verifice starea operelor brâncușiene

„După ce am fost la Târgu Jiu, s-a întâmplat să fiu în Nordul Franței, unde acest memorial face același drum, la Thiepval Memorial (1928-32), Franța, detectăm mari diferențe, dar sunt și similitudini clare. Am făcut aceleași exerciții cu mai multe memoriale: Island of Ireland Peace Park, Mesen (1921), Monumentul canadian de la Ving (1925-1936).

Importante sunt datele când au fost construite monumentele, din aceeași perioadă și același continent. Trebuie să facem comparația și cu memoriale din America: Liberty Memorial, Kansas City; Memorialul de război de la Canberra se concentrează pe aceastǎ axǎ fizică. De ce Ansamblul lui Brâncuși este excepțional? Știm că este unic!“, declara la a treia vizită la Târgu Jiu, expertul Barry Gamble.