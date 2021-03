Megaîntâlnire la primărie: Cine poluează Craiova?

“Noi am respectat toate obligațiile impuse Primăriei Municipiului Craiova, în condițiile în care de un an de zile am rămas fără pârghii. Astfel, am eliberat autorizații de construire cu obligațiile impuse pentru respectarea mediului înconjurător, am achiziționat, în ultimii ani, doar autobuze electrice, nepoluante și am asigurat permanent curățenia pe domeniul public, în condițiile în care strângem, în medie, 20 tone deșeuri / lună de pe terenuri din zona de periferie. Mai mult, începând din luna aprilie, după adoptarea regulamentului de gospodărire, Salubritatea va igieniza inclusiv terenurile private, urmând ca nota de plată să le fie imputată proprietarilor. În continuare, vom demara o amplă curățenie de primăvară, pentru care vor fi angajați, suplimentar, 150 de muncitori necalificați. Deoarece temperaturile nu mai sunt foarte scăzute noaptea, vom trece și la spălatul mecanizat al străzilor.

Din păcate însă, nu mai avem niciun fel de pârghie pentru efectuarea controalelor și sancționarea celor vinovați de poluarea orașului, deoarece Poliția Locală nu mai este, de un an de zile, în subordinea Primăriei. Rămâne ca toate celelalte instituții să-și facă datoria față de cetățenii Craiovei, respectiv Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, Poliția Națională, astfel încât cetățenii certați cu bunul simț să fie și sancționați”, a declarat Lia-Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.