Megaîntâlnire la Primărie pe tema poluării

“Noi am respectat toate obligațiile impuse Primăriei Municipiului Craiova, în condițiile în care de un an de zile am rămas fără pârghii. Astfel, am eliberat autorizații de construire cu obligațiile impuse pentru respectarea mediului înconjurător, am achiziționat, în ultimii ani, doar autobuze electrice, nepoluante și am asigurat permanent curățenia pe domeniul public, în condițiile în care strângem, în medie, 20 tone deșeuri / lună de pe terenuri din zona de periferie.