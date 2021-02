Primarul din Bumbești-Jiu, în izolare din cauza Covid-19

Primarul orașului Bumbești-Jiu, judeţul Gorj, Constantin Bobaru, a intrat în izolare pentru 14 zile după ce fiul său a fost depistat cu coronavirus.

Constantin Bobaru a spus că el a avut deja coronavirus, însă a fost asimptomatic.

„De două zile sunt în izolare pentru că fiul meu are coronavirus, iar eu sunt contact direct. Nu îmi este teamă de boală, pentru că eu am trecut prin ea. Din fericire, am fost asimptomatic și nu am avut niciun test pozitiv. Am aflat când mi-am testat anticorpii. Cu toate astea, am decis să stau în izolare pentru că este mai bine așa”, a declarat Constantin Bobaru.