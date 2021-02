Fondul Proprietatea este de acord cu externalizarea Craiova 2 din CEO

Fondul Proprietatea este de acord cu externalizarea activității de termoficare din Complexul Energetic Oltenia (CEO).

Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a precizat că organismul amintit, care deține acțiuni la CEO (21,56%) este de acord și să facă parte și din acționariatul societății care va fi înființată pentru a prelua activitatea de producere a agentului termic pentru municipiul Craiova, după ce Sucursala Electrocentrale Craiova 2 va fi externalizată. Acest lucru este programat pentru anul 2023, când o firmă nouă va coordona termocentrala respectivă.

Daniel Burlan a precizat că societatea pe care o conduce nu este interesată să renunțe definitiv la furnizarea de servicii de termoficare, dat fiind faptul că există încasări și activitatea va avea continuitate. Municipiul Craiova depinde de agentul termic livrat de Termocentrala Craiova 2, deținută de CEO.

Motivele externalizării

Externalizarea sucursalei de la Craiova este prevăzută în Planul de restructurare a CEO 2021-2023. Conform CE Oltenia, producția și vânzarea de energie termică nu face parte din obiectul principal de activitate al companiei.

Complexul Energetic a identificat avantajele externalizării SE Craiova 2.

„Consiliul Local al Municipiului Craiova ar fi avantajat prin deținerea controlului asupra rețelei de transport și distribuție a agentului termic și a sursei de producție a acestuia având astfel posibilitatea de a controla costurile totale și a realiza un program de modernizare integrat, incluzând generare și distribuție; Prin externalizarea SE Craiova II către autoritățile locale, modernizarea rețelei ar putea fi efectuată prin accesarea de fonduri destinate în mod special pentru aceste tipuri de activități, fonduri ce au ca beneficiari eligibili autoritățile locale, cum ar fi fondul de modernizare; Segmentul de cogenerare in cadrul noului Sistem de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET) va fi dimensionat pornind de la asigurarea necesarului de energie termica pentru Municipiul Craiova, inclusiv agentii economici, finantarea acestuia fiind posibila a se realiza din Fondul de Modernizare la pachet cu modernizarea retelelor de transport si distributie.

Acest concept investiţional integrat reprezinta singura varianta economic fezabila pentru eficientizarea businessului in domeniul energie termice in Municipiul Craiova care pe langa eficientizarea generarii va conduce si la diminuarea pierderilor in retele care se ridica la circa 45% în prezent”, potrivit CEO.

Avantaje

Externalizarea SE Craiova II către autoritățile locale ar contribui semnificativ la asigurarea continuității alimentării adecvate a consumatorilor din municipiu și către societatea Ford SA.

CEO ia în considerare aplicarea unei astfel de măsuri și dorește demararea acțiunilor necesare împreună cu Consiliul Local ți Primăria Craiova pentru identificarea celei mai bune opțiuni pentru ca entitatea divizată să poată funcționa în condiții normale.

CEO ar urma să asigure la data divizării capitalul circulant necesar pentru operațiunile noii entități, iar valoarea certificatelor CO2 până la data efectivă a divizării ar fi inclusă în ajutorul de restructurare pregătit de CEO.

Ulterior divizării, SE Craiova II ar putea fi integrată prin crearea unei noi societăți cu acționarii actuali ai CEO și Consiliul Local al municipiului Craiova.

Planul CEO

Complexul Energetic Oltenia a anunțat în Planul de restructurare că va închide 5 grupuri energetice, iar 5 vor rămâne în funcțiune. Vor fi 3 la Rovinari și 2 la Turceni.

Carierele miniere Tismana și Jilț Sud vor fi puse în conservare, iar carierele Husnicioara(2024), Peșteana(2021) și Lupoaia(2024) vor fi închise, astfel producția de cărbune va fi concentrată în cele 4 cariere miniere rămase.

Producția de cărbune se va stabiliza, începând cu anul 2026 la aproximativ 10 milioane de tone anual.

După implementarea planului de restructurare, reducerea totală de personal din activitățile energetice și miniere va fi de aproximativ 4.473 de angajați(anul 2025), reprezentând o reducere de aproximativ 40% față de numărul total de angajați din 2020.

Începând cu anul 2026, activitatea se va desfășura în 3 bazine miniere Rovinari, Jilt și Motru.

CEO și-a propus să construiască grupul pe gaze naturale la Ișalnița și Turceni și 10 parcuri fotovoltaice în Gorj și Dolj, cu o putere instalată de 725 de MW.