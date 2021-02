Adunările Generale la asociaţiile de proprietari în vreme de pandemie

Proprietarii de la bloc sunt obligați ca, în prima parte a fiecărui an, să se întâlnească pentru a discuta aspecte legate de organizarea asociaţiei de proprietari. ” După constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv”, art. 47/Legea 196/2018.



Atunci când vor să aleagă un alt preşedinte sau comitet, ori pentru a stabili bugetele sau condițiile privind folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea și modificarea părților proprietății comune, proprietarii trebuie să ţină Adunarea generală. În contextul epidemiei de coronavirus, Adunările generale se ţin mai greu sau deloc. Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari din Craiova spun că nu ştiu în ce condiţii vor convoca întîlnirile cu proprietarii. Legea asociaţiilor de proprietari îi obligă să fac acest lucru în primele trei luni ale anului. Multe dintre asociaţiile de proprietari nu au ţinut Adunările nici în 2020, deciziile legate de buna funcţionare a acestora au rămas în sarcina Comitetului.

Blocuri

„Nu ştiu cum vom ţine Adunarea generală. Noi trebuie să ţinem neapărat adunarea fiindcă avem nevoie cu fostul preşedinte. Nu am putut ţine Adunarea nici anul trecut, deciziile le-am luat în Comitet. Cine îmi asigură mie un spaţiu, că la şcoli nu mai putem închiria. În faţa blocului, cum să-i aduni pe oameni? Trebuie să întreb şi la primărie, poate au ei nişte recomandări.”, este de părere Gheorghe Mateescu, președintele Asociație de proprietari 4AS Craiovița Nouă.

Să ţină Adunările, dar să respecte măsurile impuse de starea de alertă

Reprezentanţii altor asociaţii de proprietari din Craiova spun că s-au interesat despre condiţiile în care pot convoca Adunarea Generală. „Am întrebat la Primărie şi la DSP şi mi-au spus că mai mult de 20-25 de persoane nu au voie să se întrunească. În alt fel nu se poate ţine adunarea. Atunci am întrebat dacă vin 30 de persoane? Mi-au spus că le încalc dreptul de-a participa la întrunire. Dacă nu respect condiţiile nici nu se ia în discuţie întrunirea Adunării. Nici anul trecut nu am ţinut Adunarea, deciziile le-am luat în Comitet. Nu am făcut modificări de buget, am rămas la nivelul celui din 2019”, spune Ion Mitran, preşedintele Asociaţiei de proprietari 1 Cerna.

Asociaţia 1 Cerna



Alte asociaţii de proprietari sunt decise să ţină Adunările generale în aer liber. „Adunările generale le ţinem în aer liber. Aşa am făcut şi anul trecut. Anul acesta nu am stabilit încă, să vedem cum evoluează lucrurile. Cu siguranţă tot aşa vom aduna locatarii. Trebuie să ţinem şedinţa, avem bugetul de aprobat”, spune Dumitru Cocora, administratorul Asociaţiei de proprietari G3, Brazda lui Novac

Ce spune primăria

Reprezentanţii primăriei Craiova spun că asociaţiile de proprietari au voie să-şi ţină Adunările Generale, cu condiţia să respecte măsurile impuse de pandemie.

” Asociaţiile au voie să susțină Adunarea generală cu respectarea măsurilor prevăzute de legislația națională și locală în perioada pandemie. Ne referim la

măsurile de distanțare, igienă, dezinfectare, număr de persoane permis”, a spus purtătorul de cuvânt al primăriei Craiova, Marina Andronache.



Cu alte cuvinte, locatarii pot ţine adunările generale într-o locaţie doar cu participarea a cel mult 20 de persoane sau într-un spaţiu deschis cu participarea a 50 de persoane. Aceştia trebuie să poarte mască şi să păstreze distanţa de 1m între ei. Dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care participă la Adunare.