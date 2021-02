Tăierea arborilor de pe Calea Bucureşti doar cu aprobarea APM

„A fost o sesizare căreia i-am dat curs. Am mers la RAADPFL, am solicitat documentaţia făcută în acest sens. Ei spun că mare parte din aceşti copaci au un grad ridicat de pericol, sunt bolnavi, sunt găunoşi. Toate aceste tăieri trebuie să se facă după o analiză amanunţită, cu acordul unei comisii. În cadrul acestei comisii poate fi cooptat şi un reprezentant al Agenţiei de Mediu. Comisia să meargă la faţa locului, să se facă o descriere amănunţită, nu să se iau decizii din birou. Nu am aplicat amenzi fiindcă nu au demarat acţiunea de tăiere a arborilor”, a precizat Gheorghe Călinoiu, comisar şef al Gărzii de Mediu Dolj.