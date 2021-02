Vecinii şi acoperişul de 10.000 de euro

„Eu când m-am mutat în bloc, îmi ploua în apartament. Pe etaj cu mine mai sunt două locuinţe care nu erau locuite. Atunci am luat iniţiativa, am vorbit cu vecinii să facem acoperişul. Si-au dat acordul şi am început să strângem banii. Între timp, eu am obţinut în data de 22.03.2013 Autorizaţia de construire. Costul lucrărilor s-a ridicat undeva la peste 40.000 de lei. Am cerut celor de la asociaţia de proprietari să folosim fondul de reparaţii şi am primit 3.500 de lei. Costurile au fost mult mai mari. Eu am făcut împrumut în bancă şi am pus banii din propriul buzunar, având promisiunea vecinilor că îmi vor returna întreaga sumă de 45.000 de lei.

Nici la această dată nu mi-am recuperat banii. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Ei au fost de acord, au promis că plătesc şi în cele din urmă m-au înşelat. Nu am crezut, locuiesc într-un bloc din centrul Craiovei, cu persoane care îşi permit să susţină astfel de cheltuieli”, spune locatara din blocul M19B.