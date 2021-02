Scăpăm de gropile apărute după intervenţia furnizorilor de utilităţi?...

Primăria Craiova spune că a găsit soluţia pentru a scăpa de gropile care se formează pe străzile din oraş, după intervenţia furnizorilor de utilităţi. Cel puţin asta crede. Se va umbla la Regulamentul referitor la selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova.

Autorităţile locale susţin că vor solicita un document nou firmelor agreate care execută lucrările de refacere a străzilor după intervenţia furnizorilor: un buletin de compactare, însoţit de o probă de compactare.

„Buba“ a fost găsită de Aurelia Filip, viceprimarul Craiova, după cum susţine chiar ea. „Mi s-a dat atribuţia să rezolv o mare problemă cu care se confruntă craiovenii, gropile care apar pe străzi după intervenţia furnizorilor de utilităţi. Am studiat şi am descoperit buba, ca să spun aşa. Vă anunţ oficial că de acum înainte traseul aprobărilor date de primărie pentru repararea străzilor după astfel de intervenţii va fi întrerupt de o cerinţă în plus a noastră. Aşa că o să venim cu o rectificare a normativelor de agreere a acestor firme prin care le cerem un document nou: un buletin de compactare, însoţit de o probă de compactare care să ţină pe toată perioada de garanţie a lucrării. Aşa nimeni nu ne mai poate păcăli că sub asfalt este o compactare făcută cum trebuie“, a spus viceprimarul Craiovei.

Aurelia Filip susţine că a găsit şi motivul pentru care lucrările de reparare a străzilor după diverse avarii sau branşări sunt de proastă calitate, iar asfaltul se lasă la puţin timp după intervenţie: dorinţa de a se îmbogăţi a firmelor care execută lucrările. În opinia sa, groapa formată în carosabil nu este astupată aşa cum trebuie, nu se face compactarea în mod corespunzător, iar asfaltul turnat se lasă, ulterior, sub trafic.