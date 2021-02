Vor să transporte gunoiul în Mehedinți în cazul în care depozitul de la Târgu Jiu se va închide

Autoritățile din Gorj caută soluții pentru situația în care depozitul de gunoi de la Târgu Jiu se va închide, din cauză că poluează olfactiv orașul.

Este o ipoteză luată în calcul, având în vedere că firma care administrează groapa de gunoi are probleme cu Autorizația Integrată de Mediu, după cum a stabilit Agenția pentru Protecția Mediului Gorj. Au fost trasate și o serie de sarcini pentru remedierea problemelor care sunt la depozit și care au condus la abateri de la condițiile prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu.

În condițiile în care abaterile nu vor fi remediate sau eliminate, Garda de Mediu poate decide inclusiv închiderea depozitului de gunoi de la Târgu Jiu, singurul aflat pe raza județului Gorj. Dată fiind posibilitatea respectivă, Consiliul Județean Gorj, alături de Asociația de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare ADIS caută un alt depozit unde să fie transportate deșeurile.

Sunt peste 30 de localități membre ADIS

Mai mult de jumătate dintre localitățile din Gorj fac parte din Asociația de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare ADIS și beneficiază de serviciile unui operator unic de colectare a deșeurilor. Acesta le transportă la depozitul central de la Târgu Jiu. Este vorba de o cantitate medie de o mie de tone lunar.

„Este o ipoteză pe care am discutat-o în ADIS și nu am vrea să se ajungă acolo. Operatorul care lucrează în județ aduce la depozitul de la Târgu Jiu circa 1.000 de tone de gunoi lunar. Am luat în calcul un depozit de gunoi din județul vecin Mehedinți pentru că nu vrem să ne trezim că nu mai putem să ridicăm gunoiul din comune pentru că nu mai avem unde să îl ducem. Nu știu ce se va întâmpla cu gunoiul de la Târgu Jiu, având în vedere că de aici se colectează lunar 4.000 de tone. Eu, unul, sper să nu ajungem în situația în care depozitul de la Târgu Jiu să fie închis, dar nici nu putem sta fără variante, în care se va întâmpla acest lucru. Am și vorbit la depozitul din Mehedinți”, a declarat Dorin Tașcău, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.

Întâlnire cu autoritățile

Autoritățile din Târgu Jiu, administratorul depozitului vor avea în zilele următoare o nouă întâlnire pentru a discuta situația gropii de gunoi din municipiu. La discuții vor participa autoritățile de mediu și parlamentari. Va fi analizată situația actuală a depozitului care poluează olfactiv orașul. Dat fiind faptul că este iarnă, mirosul nu se simte atât de puternic.

Cu toate acestea nu se dorește ca din primăvară localnicii din cartierele vecine depozitului să nu mai poată respire aer curat. De asemenea, Garda de Mediu Gorj va verifica din nou săptămâna acesta în ce măsură firma care gestionează depozitul de gunoi a înțeles să remedieze problemele evidențiate în urma verificărilor.

La nivelul municipiului Târgu Jiu se discută chiar despre necesitatea construirii unui nou depozit, dacă problemele la actuala groapă de gunoi nu vor putea fi eliminate.