Liderul USLI Gorj: „Dacă ar testa copiii și profesorii, ar închide iar tot!”

Sindicalitșii din învățământul preuniversitar din Gorj solicită în continuare ca pentru a preveni răspândirea coronavirusului să fie testați toți cei care merg la școală.

Trebuie să fie avuți în vedere atât elevii, cât și profesorii, precum și personalul nedidactic și didactic auxiliar. În acest fel se vor putea identifica toate cazurile de coronavirus și ar putea fi luate măsuri pentru ca virusului să nu fie transmis la elevii sau profesorii care nu sunt infectați.

Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, a declarat că testarea pentru depistarea COVID 19 ar trebui să fie obligatorie, dat fiind faptul că foarte mulți dintre copii sunt asimptomatici și pot să transmite virusul fără să își dea seama. În cazul în care s-ar trece la testare, atunci multe clase ar ajunge în situația de a face orele online, ca în primul semestru.

Câteva sute de profesori vaccinați

Constantin Huică a mai spus că era bine ca înainte de revenirea la școală să fie fost vaccinați profesorii care au optat pentru acest lucru. Este vorba de peste 1.500 de cadre didactice, din peste 3.900.

„Dacă ar testa copiii și profesorii, ar închide iar tot! Logic ar fi fost să testeze și apoi să ne aducă la școală. Profesorii sunt cei mai expuși pentru că sunt mulți și bolnavi. Unii au o anumită vârstă. Copiii sunt în mare parte asimptomatici. Cum vor testat copiii, dacă în multe locuri nu au ajuns încă testele. Poate vor fi părinți care nu vor dori testarea și vor fi discuții. Apoi nu s-a vaccinat aprope nimic din ce s-a programat. Vreo 400 de persoane din 4.000. Adică nesemnificativ. Eu abia am prins loc la Novaci, deși am optat pentru Târgu Jiu. Joi sunt programat la rapel. Restul mai așteaptă. Probabil că se lasă să se meargă la școală cum s-o putea, pentur că nu mai poate sta lumea acasă. Dar să nu ne trezim peste o lună cu surprize neplăcute. Profesorii se vor afla în același spațiu cu elevii. Asta este cert..Chiar dacă se vor proteja”, a precizat Constantin Huică, liderul de sindicat al profesorilor din Gorj.