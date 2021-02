Strada Plopului din Craiova s-a surpat la puţin timp după asfaltare. Imagini cu asfaltul proaspăt turnat care s-a lăsat pur şi simplu pe o porţiune de câţiva metri au apărut, zilele trecute, pe reţelele de socializare.

Drumul a fost unul de pământ şi a fost modernizat anul trecut, în baza acordului cadru de „Reabilitare și modernizare străzi și alei din municipiul Craiova (PT+execuție)“ deţinut din iulie 2018 de firmele Erpia SA și Construcții Erbașu SA. Strada Plopului a făcut parte din lotul I (zona de Nord) de lucrări, alături de străzile Mesteacănului şi Trandafirului, toate din Bariera Vâlcii, zona cuprinsă între Carpenului şi Centura de Nord. Au intrat în modernizare într-un pachet de 27 de străzi şi au fost asfaltate în 2020.

De vină ar fi rețeaua de canalizare

Numai că pe strada Plopului asfaltul s-a surpat după finalizarea lucrărilor. E drept că doar pe o porţiune de câţiva metri, pe sensul de mers către Centura de Nord. De vină ar fi canalizarea, potrivit constructorilor. Joi, o echipă de muncitori de la o firmă subcontractată de Construcții Erbașu SA se afla la faţa locului pentru a reface porţiunea distrusă. Asfaltul a fost scos până la fundaţie, de data asta pe o suprafaţa mai mare de peste zece metri, şi urma să se intervină pentru refacerea carosabilului.

Strada Plopului s-a surpat după asfaltare 1 de 4

„Noi am făcut tot ce trebuie, dar de vină cred că este canalizarea. Până să asfaltăm strada s-a introdus reţeaua de canalizare, chiar pe partea care a fost acum afectată. Nu ştim exact ce s-a întâmplat, de aceea am spart strada pentru a reface structura rutieră. După cum se vede, dedesubt este şi pietriş şi nisip, am pus chiar şi o plasă specială, dar tot s-a surpat asfaltul. Aşteptăm acum să vină cu compactorul, să tasăm bine, iar după aceea o să turnăm şi o placă de beton. Asfaltul va veni ultima dată, după ce se va usca betonul“, a explicat unul dintre muncitori.

Strada Plopului, modernizată cu 2,2 milioane de lei

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare strada Plopului“ au fost aprobaţi, iniţial, în 2017, prin hotărâre de Consiliu Local. Valoarea lucrărilor în faza DALI a fost estimată atunci la 1.581.160 de lei cu TVA. Numai că în faza proiectului tehnic (PT) au apărut diferenţe între cantităţile de lucrări şi, implicit, a crescut costul modernizării: 1.639.676,81 lei, inclusiv TVA. Potrivit documentului aprobat acum în mai 2020, prin hotărâre de Consiliu Local, valoarea totală a lucrărilor de pe strada Plopului s-a ridicat la 2.206.139 de lei, din care construcţii şi montaj în valoare de 1.639.676,81 lei.

Acordul-cadru de „Reabilitare și modernizare străzi și alei din municipiul Craiova (PT+execuție)“ a fost atribuit, în iulie 2018, firmelor Erpia SA și Construcții Erbașu SA, valoarea totală a contractelor pentru următorii patru ani fiind de 63.290.921 de lei, fără TVA. Lucrările au fost împărțite în trei loturi, după cum urmează: lotul I, zona de Nord, care a fost atribuit ambelor societăți, pentru suma de 29.126.775 de lei (fără TVA); lotul II – zona Sud-Est, care a revenit firmei Construcții Erbașu SA, cu o valoare a contractului de 25.531.735 de lei (fără TVA); locul III – zona Vest, atribuit firmelor Erpia și Erbașu, pentru suma de 8.632.411 lei, fără TVA.