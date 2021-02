Investiţie de milioane de euro pentru staţii de gunoi nefolosite

Stațiile de sortare, compostare și transfer din Craiova și județul Dolj sunt nefuncționale deși au înghițit milioane de euro.

În Craiova există o stație de sortare modernă, cu tehnologie de milioane de euro, dar nefuncțională. În aceeași situație se află și stația de compostare. Amândouă au fost construite cu fonduri europene, lângă groapa de gunoi de la Mofleni. Costul lucrărilor s-a ridicat la suma de 34.781.830,86 lei, fără TVA, din care costurile de proiectare sunt de 180.674,60 lei. Staţia de sortare are o capacitate de 44.000 de tone pe an. Staţia de compostare are o capacitate de 18.000 tone pe an. Aceste lucrări s-au realizează în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj“, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU 2007-2013.

Reciclare în Dolj

Lucrările au început, undeva în anul 2015 și în 2017 stațiile erau inaugurate. Numai că anii au trecut și începând cu 1 iulie 2019 a intrat în vigoare legea privind obligativitatea colectării selective a deșeurilor pe patru fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, deșeuri reziduale/amestecate/menajere, sub sancțiunea plății unor amenzi. S-a făcut vâlvă pe problema reciclării, atât la nivelul orașului, cât și în județ. Puține au fost însă cantitățile de deșeuri colectate selectiv și ulterior reciclate. Actualul operator de salubritate din Craiova a colectat și a vândut către societăți private deșeurile, fiindcă în oraș nu este operabilă o stație de sortare.

Într-o stare similară se găsesc și stațiile din județ construite și dotate tot pe fonduri europene. Este vorba de Stația de Transfer Filiași, Stația de Transfer Băilești, Stația de Transfer Dobrești, Stația de Transfer Calafat, Stația de Sortare Craiova-Mofleni, Stația de Compostare Craiova-Mofleni și Stația de Compostare Calafat.

Stația de sortare de la Mofleni

Iridex-ul și EcoSud se bat pentru stații

Inițial pentru Stația de sortare din Craiova-Mofleni s-au “bătut”doi operatori, Iridex și EcoSud. Primul este operatorul care se ocupă de colectarea și transportul deșeurilor din județ. Al doilea operator este firma care administrează depozitul de la Mofleni. S-a organizat o licitație separat pentru desemnarea unui operator atât pentru preluarea celor două stații din Craiova cât și a celor din județ.

La licitație au venit două societăți, Iridex şi cea de-a doua EcoSud-ul. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dat undă verde Iridex-ului, iar Eco Sud SA a pierdut licitația.

S-a ajuns în instanţă, iar hotărârea dată de instanțăjudecători a fost să se reia licitația. ADI Ecodolj a procedat întocmai, a reluat licitația, având ca termen de deschidere a ofertelor data de 20 februarie 2020. Între timp, Eco Sud a contestat la tribunal documentaţia şi a cerut suspendarea licitaţiei până la pronunţarea instanţei. Prin urmare, deschiderea ofertelor a fost amânată până la decizia instanţei. Contestația EcoSud a fost respinsă în primăvara anului 2020, iar ADI ECODOLJ merge mai departe cu licitația.

Stația de sortare d ela Mofleni

“Suntem la acest moment în procesul de evaluare a ofertelor. În cele din urmă, așa cum este normal și legal va fi desemnat un câștigător”, a precizat reprezentantul ADI ECODOLJ, Adela Plăcintescu.

Serviciul de Salubritate așteaptă bugetul ca să preia stațiile de sortare din Craiova și județ

Cum timpul trece și respectivele stații stau nefuncționale, degradându-se, inițiatorul Masterplanului, Consiliul Județean Dolj a căutat o cale de rezolvare. Prin urmare, în anul 2019 înființează Serviciul de Salubritate care se va ocupa de stațiile de colectare și sortare a gunoiului din județ. Delegarea este una temporară.

“Pentru operare temporară, Serviciul va prelua toate stațiile de sortare, transfer și compost. Acestea nu au fost încă predate. Noi așteptăm aprobarea bugetului ca să putem face și angajări. Când se va aproba bugetul la nivel de județ, angajăm și vom prelua concret stațiile. În stația de sortare de la Mofleni vor ajunge toate deșeurile reciclabile din Craiova și din județ cu excepția zonei Goicea. Stația din Craiova are capacitate de 44 de mii de tone pe an. Cele care pot fi valorificate se valorifică, cele care sunt contaminate merg la Depozitul de gunoi. Ulterior, această stație și celelalte, din județ, vor fi preluate de la noi, după finalizarea licitației. Acum este necesară începerea activității stației din Craiova și a celor din județ fiindcă în curând Iridexul va intra cu colectarea deșeurilor și în Craiova. Se estimează că se va intra undeva în luna aprilie-mai. Până atunci se duc deșeurile la stația de la Goicea. Concluzia este că noi nu am preluat efectiv la acest moment Stația din Craiova și nici pe cele din județ”, a precizat pentru GdS Aurel Dincă, director al Serviciului de Salubritate Dolj.