Cum a scos o asociaţie de proprietari 170. 000 de lei peste noapte

„Locatarii nu plătesc, asta este situația. Este o asociație cu 600 de apartamente. Am avut 40 de dosare în instanță. Oamenii când s-au văzut strânși cu ușa au mai venit să plătească. Ultima dată am plătit 40.000 de lei și am reeșalonat datoriile ca să plătim în tranșee. Noi nu am ținut banii în niciun cont. Noi nu am avut nici fondul de rulment instituit. Datoriile sunt vechi, eu am preluat acum 15 ani asociația cu 200.000 de lei restanțe. Au fost niște cheltuieli nerepartizate și restanțele au ajuns ca o piatră de moară. Există suspiciunea aceasta, că asociațiile folosesc banii, dar unde țineam eu banii aceștia, ce făceam cu ei?”, spune președintele Asociației de proprietari 2 Lăpuș, Sofian Jianu.