CEO, în dificultate din cauza angajaților care nu și-au luat concediu de odihnă

Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia nu și-au efectuat concediul de odihnă anul trecut sau l-au efectuat parțial. Motivul principal este legat de pandemia de coronavirus.

În ciuda faptului că societatea a acordat inclusiv vouchere de vacanță, nu toți minerii și energeticienii au fost convinși să plece în concediu într-o stațiune turistică la munte sau pe litoral. Compania energetică este pusă anul acesta în situația de a constitui provizioane în bugetul pe anul 2021 pentru a putea achita concediile de odihnă pentru mii de angajați care anul trecut au preferat să rămână să lucreze.

Potrivit reprezentanților companiei, sumele nu sunt deloc mici și se lucrează la toate situațiile, de la caz la caz. Efortul financiar din partea Complexului Energetic Oltenia va afecta în plus Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Așteaptă încă un ajutor financiar

Complexul Energetic Oltenia este la limita supraviețuirii din punct de vedere financiar. Din 2018 încoace au fost înregistrate an de an pierderi, în principal din cauza costurilor cu certificatele de CO2. Orice cheltuială în plus în bugetul pe acest an va atârna foarte greu și va face funcționarea aproape imposibilă. Aceasta și în contextul în care de la un an la altul cererea de energie pe bază de cărbune este în scădere constantă.

Față de 2017, ultimul an cu profit la Complexul Energetic Oltenia, cererea de energie electrică pe bază de lignit, a scăzut cu 50%. Problema este că societatea nu va rezista pe piață anul acesta, dacă nu va fi ajutată de către stat. Este anunțat încă de anul trecut că în conturile companiei energetice va intra suma de 240 de milioane de euro. Banii sunt destinați în principal pentru plata certificatelor de CO2.

De altfel, jumătate din banii CEO se cheltuiau pe certificatele de CO2. Din acest motiv, producătorul de energie a cerut un ajutor de stat. Este vorba de un ajutor financiar de salvare, care se va transforma în ajutor de restructurare, dacă va fi obținut acordul Comisiei Europene.